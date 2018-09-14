В Барнауле пройдет «Спартакиада автомобилистов» от Автоцентра АНТ, официального дилера Hyundai

23 сентября с 11.00 в Барнауле на парковке ТРЦ «Арена» пройдет «Спартакиада автомобилистов» . Это будет яркое шоу для всех поклонников автомобильной индустрии.

В рамках мероприятия состоится презентация новых популярных кроссоверов: Hyundai Santa Fe и Hyundai Tucson.

Принять участие в «Спартакиаде автомобилистов» сможет любой желающий, имеющий права на управление автомобилем.

В рамках «Спартакиады автомобилистов» будут организованы:

показательные заезды с инструктором на тестовых автомобилях Hyundai на экстремальной внедорожной трассе,

заезды на тестовых автомобилях Hyundai по фигурному вождению,

выполнение заданий на силу и ловкость по многоборью в автомобильной стилистике.

Победители будут определены в каждой номинации, а также по сумме общих баллов. По результатам будут выявлены 3 победителя, которые получат главные призы — холодильник, стиральную машину и телевизор. Кроме того, будет разыграно большое количество промежуточных утешительных призов.

Hyundai Tucson. Иллюстрация: архив Автоцентра АНТ , официального дилера Hyundai

Для всех гостей официальный дилер Hyundai — Автоцентр АНТ — подготовит специальную трассу, на которой можно будет протестировать внедорожные качества главных новинок этой осени — кроссоверов Hyundai.

А также вас ждет программа с конкурсами и подарками, а самых маленьких — детская анимационная зона, батут и сладкая вата.

Проведите драйвовый выходной вместе с Автоцентром АНТ! Зарядитесь драйвом на всю осень!

Справка

Регистрация участников начнётся с 11.00 на парковке перед ТЦ «Арена». Заезды будут проходить с 12.00 до 14.00. Подведение итогов состоится в 15.00.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д Телефон: (3852) 29−00−20



Организатор акции: ООО «АНТ 2000». Предложение не является публичной офертой и действительно 23 сентября 2018 года до 15.00. Подробности акции можно узнать по телефону 29−00−20 или в отделе продаж Автоцентра АНТ.