Что за дополнительные права есть у российских пенсионеров, объяснила юрист

По словам эксперта, работающие пенсионеры могут получить отпуск без сохранения зарплаты на 14−60 дней.
Если пенсионер захочет уволиться, он не обязан отрабатывать две недели.
Кроме того, можно получить освобождение от работы на два дня для диспансеризации — один раз в год, с сохранением места работы и среднего заработка.
Также работающим пенсионерам положен налоговый вычет на строительство или покупку недвижимости.
Кстати, в РФ предлагают выплачивать 13-ю пенсию. Почему и что это значит — в нашем разборе.