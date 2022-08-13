Что за дополнительные права есть у российских пенсионеров, объяснила юрист

Какие дополнительные права есть у российских пенсионеров и как ими воспользоваться, рассказала « Прайму » ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

По словам эксперта, работающие пенсионеры могут получить отпуск без сохранения зарплаты на 14−60 дней.

Если пенсионер захочет уволиться, он не обязан отрабатывать две недели.

Кроме того, можно получить освобождение от работы на два дня для диспансеризации — один раз в год, с сохранением места работы и среднего заработка.

Также работающим пенсионерам положен налоговый вычет на строительство или покупку недвижимости.

Кстати, в РФ предлагают выплачивать 13-ю пенсию. Почему и что это значит — в нашем разборе.