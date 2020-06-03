Депутаты отклонили налог для самозанятых, назвав его «несвоевременным»

Депутаты Забайкальского края на внеплановом заседании 3 июня отклонили законопроект о введении в регионе налога на профессиональный доход, сообщает « Чита.ру ».

Напомним, ранее Госдума приняла закон, согласно которому с 1 июля всем российским регионам дадут право вводить специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход. Это вынуждает самозанятых регистрироваться и платить налог в 4%.

Забайкальские депутаты выступили против законопроекта, объяснив его несвоевременностью.

По мнению избранников, если в регионе введут такой налог, то предприниматели переведут своих сотрудников в статус самозанятых, но не все работники смогут самостоятельно разобраться с юридическими тонкостями регистрации.

Также на заседании заявили о чрезмерной скорости в принятии законопроекта и отсутствии его обсуждения с бизнес-сообществом.

Кроме того, депутаты пришли к выводу, что закон негативно скажется на тех самозанятых, которые сейчас не обязаны регистрироваться и платить налоги.

В итоге против введения налога проголосовали 24 депутата, поддержали — 12, еще трое воздержались.

Налог на шляпы. Анна Зайкова.

Стоит отметить, что в Алтайском крае новый налог депутаты приняли «на ура»: поддержали — 50, против — 1, воздержались — 12, еще один не голосовал.

Это при том, что три депутатских объединения были против законопроекта. Но, видимо, смогли договориться.

По мнению избранников, «это какая-никакая копейка в бюджет региона». Налог для самозанятых на Алтае начнет действовать с 1 июля 2020 года.

Ранее altapress.ru рассказывал, зачем нужен налог для самозанятых.