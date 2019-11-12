Кто такой бизнесмен Виталий Черномор и за что его арестовали

Как уже сообщал altapress.ru, бизнесмен Виталий Черномор, еще пять лет назад руководивший работой одного из старейших и крупнейших в крае предприятий — «Сибэнергомаш», арестован по обвинению в мошенничестве. Как хозяйственная деятельность этого руководителя, пользовавшегося поддержкой краевых властей, стала предметом уголовного разбирательства? Об этом — в материале altapress.ru.

Кто такой Виталий Черномор

По сведениям ЕГРЮЛ, Виталий Черномор — гендиректор действующего акционерного общества «Новаэм», владевшего 100% акций «Сибэнергомаша», производителя котельного оборудования для большой энергетики (прежнее название — Барнаульский котельный завод).

Компания «Новаэм» не только владела акциями завода, но и была его управляющей компаниий. В 2014 году Черномор назначил себя гендиректором «Сибэнергомаша», в этой должности он работал с 1 апреля до конца ноября 2014 года.

К нынешнему предприятию «Сибэнергомаш-БКЗ» Черномор, по официальным данным, не имеет отношения.

Виталий Черномор на «Сибэнергомаше» ( третий справа). altairegion22.ru

Что о нем известно

Черномор родился в Алтайском крае и окончил АГАУ («бухгалтерский учет»). По воспоминаниям источника, близкого к бывшим топ-менеджерам «Сибэнергомаша», до середины 2001 года (по другим данным — 2003-го) он работал в бухгалтерии завода старшим экономистом и был «абсолютно незаметным человеком». «Правда, одевался очень хорошо», — отметил источник.

Когда в апреле 2001 года Александр Степанов, глава «Энергомашкорпорации» (собственника завода того времени), назначил в Барнаул новую команду топ-менеджеров, служба безопасности выяснила: Черномор занимался поставками на завод металла через посредников — через контролируемые им фирмы.

Поставки признали весьма невыгодными заводу, а Черномору предложили уволиться. Это он и сделал. В 2003 году Черномор уехал в Москву, где и стал работать в своем бизнесе — зарегистрированной в Москве компании «Трубмаш».

Губернатор Алтайского края Александр Карлин , гендиректор ОАО «НОВАЭМ» Виталий Черномор и первый вице-губернатор Сергей Локтев. altairegion22.ru

Как он стал владельцем «Сибэнергомаша»

В 2005 году Степанов вновь сменил команду на «Сибэнергомаше». После этого компания «Трубмаш» стала поставщиком металлопроката для Барнаульского котельного завода. Источник altapress.ru полагает, что это вряд ли было бы возможно без тесной договоренности с новым руководителем завода, десантировавшимся в Барнауле из Белгорода.

К 2007 году «Сибэнергомаш» накопил долг перед «Трубмашем»: 271 млн рублей. И в сентябре 2009 года завод перешел под контроль Черномора — компания «Трубмаш» выкупила имущество на аукционе после того, как суд признал задолженность.

Переход проходил болезненно: сторонники прежней команды заявляли о рейдерском захвате, а перед аукционом работники завода устроили митинг и протестовали против продажи.

В Барнауле прошел митинг работников «Сибэнергомаша». Олег Богданов

Планировал работать долго

В администрации края в споры между прежним и новым собственником завода, как казалось, не вмешивались. Но новое руководство завода одобрили — в «голубом доме» ходили разговоры, что его поддерживает лично губернатор Александр Карлин.

Вскоре акции «Сибэнергомаша» перешли в компанию «Новаэм», зарегистрированную в 2010 году в Москве. А Виталий Черномор как руководитель новой компании подписал с администрацией края соглашение о социально-экономическом сотрудничестве (и он не раз его пролонгировал).

В соглашении Черномор обязался сохранить высокий уровень зарплаты на заводе, при подписании документов заявил, что у завода хорошие перспективы. «Мы пришли надолго», — заверял он. Компания «Новаэм» демонстрировала внешнее благополучие. Её офис «располагался в центре Москвы недалеко от Театра им. Вахтангова в ультрасовременном здании в стиле хай-тек.

Сотрудники «Сибэнергомаша» протестовали против аукциона , не нарушая общественный порядок. В своих бедах они обвинили неизвестных мошенников и чиновников , которые куда попало смотрят. Анна Зайкова

Купил сложные активы

После покупки «Сибэнергомаша» «Новаэм» приобрел еще два крупных актива, находившихся в тот момент в тяжелом состоянии: Алапаевский меткомбинат (Свердловская область) и «Моршанскхиммаш» (Тамбовская область).

Черномор объяснил, что покупка активов связана со стратегией — выстраиванием технологической цепочки от металла к котельному оборудованию.

Он объявил, что к 2030 году «Новаэм» станет транснациональной компанией. Но нужны инвестиции. По его словам, 2011 году в три завода инвестировано 1,5 млрд рублей, и это, в основном, свои средства.

«Мы редко прибегаем к заимствованиям», — объяснил он.

«Сибэнергомаш» поставит оборудование на Дальний Восток Олег Богданов

Почему попытки оказались неудачными

В 2010—2013 годах никакой информации о проблемах за пределы завода не выходило. Но к началу 2014 года информация выплыла на поверхность: завод накопил большие долги по зарплате (около 50 млн рублей) и пенсионным взносам (43,3 млн рублей).

Как выяснилось, 2013 год был тяжелым для завода: так, по сообщению издания «Коммерсантъ», у него в 1,5 раза сократилась выручка и в шесть раз прибыль. Из-за долгов банковские счета были арестованы, рассказывали сотрудники предприятия в арбитраже.

В «Новаэме» объясняли проблемы тем, что с заводом плохо расплачиваются покупатели, которые задолжали ему 500 млн рублей. Крупными должниками называли московское предприятие «Атомэнергомаш» и «Сибирскую генерирующую компанию».

Но атомщики ответили, что барнаульский завод не выполнил условия контракта и работа не сдана, а в СГК — что не должны ему не копейки и даже наоборот: это «Сибэнергомаш» должен компании.

Кредиты должны способствовать росту благосостояния , а не наоборот.

Причины реальных проблем так и не были озвучены — вероятно, он не справился с кредитной нагрузкой. Впрочем, в 2014 году тему не «педалировали» — видимо, из опасений испортить общий благостный фон губернаторской избирательной кампании.

Предприятие признали банкротом

В начале 2014 году Черномор взял управление «Сибэнергомашем» в свои руки, назначив самого себя его гендиректором. В тот момент мало кто знал, что холдинг, несмотря на заявление Черноморца о «развитии на свои», активно кредитовался и объем взятых заводом кредитов и обязательств по договорам поручительства достиг 4 млрд рублей.

Информация об этом была оглашена лишь в ходе арбитражного разбирательства. А вот схема выведения предприятия из бедственного положения стала ясна чуть раньше. Летом 2014 года небольшая московская фирма подала заявление о банкротстве «Сибэнергомаша». К заявлению оперативно присоединились и другие кредиторы. На заводе ввели наблюдение, а в 2015 году и конкурсное производство.

В Барнауле прошел митинг работников «Сибэнергомаша». Олег Богданов

Из документов арбитража видно, что только «Глобэксбанку» завод задолжал более 1,5 млрд рублей. Должен он был и другим кредитным организациям: в частному, «Райффайзенбанку» и «Альфа-Банку».

Усмотрели преднамеренное банкротство

Между тем, схема списания долгов через банкротство, которая была популярна и ненаказуема в конце 1990-х и начале 2000-х, в 2010-х годах уже не проходила. Статью в УК РФ ввели в конце 2005 года, и практика нарабатывалась — арбитражные управляющие в этом играли не последнюю роль.

В деятельности «Сибэнергомаша» конкурсный управляющий и усмотрел признаки преднамеренного банкротства, следует из материалов арбитража. Он заявил, что руководство предприятия («Новаэм» и лично Черномор) выводили активы.

По данным «Коммерсанта», в 2015 году правоохранительные органы возбудили уголовное дело, связанное с преднамеренным банкротством. Но судьба этого дела неясна.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Претензии арбитражного управляющего

Механизм «очистки» от долгов завода-должника подробно описан в материалах арбитража. Конкурсный управляющий «Сибэнергомаша» Альбина Кунавина утверждала, что компания «Новаэм» под руководством Черномора продала недвижимое имущество завода небольшим фирмам «Парис», «Орикс» и «Лорадо» (входившим в холдинг «Новаэм»).

А те затем сдали его в аренду самому же «Сибэнергомашу».

Кроме того, «Сибэнергомаш» сам выдавал займы этим же трем фирмам, а также «Алапаевскому металлургическому заводу» и «Моршаскхиммашу». Но займы почти не возвращались. Это нанесло ущерб кредиторам, оставшихся ни с чем.

Кунавина попыталась привлечь Черномора и компанию «Новаэм» к субсидиарной (то есть финансовой) ответственности за эти действия на 4,7 млрд рублей. Но представила суду слабую доказательную базу, и они привлечены не были.

Сварочные работы на «Сибэнергомаше». Михаил Хаустов

В чем состоят претензии следствия

Известно, что заявление в правоохранительные органы подал один из крупных кредиторов «Сибэнергомаша» — «Альфа-Банк». Банки не очень любят связываться с правоохранителями, и обычно это происходит, когда все другие возможности вернуть деньги в суде по гражданским искам исчерпаны. И когда главный виновник «праздника» не идет на контакт.

Полиция нашла заявление обоснованным и возбудила дело по статье 159, часть 4 УК РФ — мошенничество, совершенное в составе организованной группы или в особо крупном размере.

Следствие полагает, что именно в 2013 году (то есть тогда, когда на заводе начались трудности) Черномор оформил кредит по подложным документам. А затем 828 млн кредитных рублей были выведены на счета различных юрлиц. Вероятно, речь идет о вышеупомянутых фирмах «Орикс», «Лорадо» и «Парис» и, возможно, других.

В МВД предполагают, что Черномор и не намеревался возвращать деньги, он их похитил.

Шереметьево. wikimedia.org

Что сейчас происходит с уголовным делом

Виталию Черномору предъявлено обвинение в мошенничестве. Его задержали в московском аэропорту Шереметьево (куда он, по данным «Коммерсанта», прилетел из деловой поездки — их Санкт-Петербурга) и доставили в Барнаул.

Центральный райсуд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения — содержание под стражей. 7 ноября Алтайский краевой суд подтвердил правомерность этого решения. Дело продолжают расследовать.

Сам Черномор является поручителем, его личные долги по кредитам составляют около 950 млн рублей, а с учетом исполнительского сбора — более 1 млрд рублей. В пресс-службе «Альфа-Банка», комментируя арест бизнесмена, заявили, что «банк оставляет за собой право предпринимать все предусмотренные действующим законодательством шаги по возврату кредитных средств».