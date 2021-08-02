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Экономика

Лесозаготовщик объяснил, почему россиянам остаются опилки, а дерево идет в Китай

Бизнесмен из Красноярского края рассказал, почему сибирский лес вывозят из страны, а россиянам остаются только опилки, из которых они получают низкокачественный продукт.

Лес. Заготовка древесины.
Лес. Заготовка древесины.
Pixabay.com

Видео появилось в соцсетях в конце июля. Мужчина, представившийся лесозаготовщиком, отметил, что принадлежащий ему лес пойдет на экспорт.

«Сначала все распилим на пилораме, потом высушим, отстрогаем и уйдет на экспорт. Это доски, погонажные изделия», — рассказал он.

На вопрос «почему все это не остается в России» предприниматель указал на слишком бедное население.

«Мебель из дерева — это не дешевое удовольствие. У нас остаются отходы — опилки и стружка, из которых можно сделать МДФ и ЛДСП. Из этих отходов люди могут позволить себе мебель», — пояснил сибиряк.


Лесозаготовщик подчеркнул, что при производстве мебели придется постоянно решать вопросы с недоступностью необходимых материалов.

«Чтобы произвести мебель нужны ручки, фурнитура, краски, лаки. Это должно быть физически рядом. У нас нет таких производств, которые могут это сделать, а вот в Китае все под боком. Понадобилась ручка для комода в форме дикого оленя — всегда найдешь», — отметил бизнесмен.

Кроме того, подчеркнул он, в стране попросту невозможно развивать бизнес по производству хорошей мебели. К примеру, на пилораме оборудование стоит 30 млн рублей — и это чтобы просто пилить доски.

«Где такие деньги взять? Процент по кредитам видели в России? А в Европе и Китае? Есть ли смысл вкладываться в Россию под бешеный процент и в бедное население? Доступно объяснил?» — вопросами ответил красноярец.

Ранее сообщали, что почти на 2 млрд долларов продали сибирского леса за девять месяцев 2020 года.

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