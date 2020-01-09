«Нажал на кнопку и все заиграло». Чем обернётся выпрошенная на коленях горячая вода в Санниково

Деньги на восстановление горячего водоснабжения трех пятиэтажек села Санниково Первомайского района выделены из краевого бюджета и заложены в районный, рассказал местный депутат Олег Боронин. О том, что в этих домах три года нет горячей воды, узнала вся страна после того, как жительница села, стоя на коленях, попросила помочь ее вернуть премьер-министра России. Сегодня краевые власти заверяют: реконструкция системы не приведет к резкому росту тарифа.

Краткое содержание

Эффективная челобитная

Про то, как пенсионерка Татьяна Кадукина оказалась на коленях перед премьер-министром, до сих пор говорят разное. Сама она, спустя время, сказала: ей подставили подножку. Но потом призналась: все равно б на колени встала.

И это понятно: за три года она и ее соседки обошли десятки кабинетов разных ответственных товарищей, а горячая вода в доме так и не появилась. После челобитной, донесенной самолично до большого человека из Москвы, ее пообещали вернуть.

«25 млн рублей на эти цели уже заложены в бюджет Первомайского района на 2020 год трансфертом из краевого бюджета», — рассказал Олег Боронин.

Санниково. Ирина Пергаева

Живет более-менее

Единственная санниковская котельная, подававшая горячую воду в пятиэтажки микрорайона Центральный, принадлежит сельсовету. Её арендатор «Первомайские коммунальные системы» («ОООшка»), в отличие от своего тезки-МУПа, «прописанного» в другом сельсовете района, живет более-менее.

Впрочем, это как сказать. С одной стороны, кредиторы его не атакуют исками — стало быть, денег вовремя рассчитываться с ними хватает.

С другой — когда Татьяна Кадукина, Нина Степанова и Валентина Дынер потребовали в суде восстановить горячее водоснабжение их домов, коммунальщик развел руками: чтоб котельная подавала горячую воду, нужны вложения, а денег нет.

Татьяна Кадукина на приеме у Виктора Томенко Правительство Алтайского края

Село Санниково расположено в 12 км от Барнаула. Котельная — в собственности Санниковского сельсовета, работает на природном газе. В ней четыре водогрейных котла, введенных в эксплуатацию в 2002 году. ООО «Первомайские коммунальные системы» эксплуатирует котельную по договору аренды.

Восстановить и точка

Горячую воду в пятиэтажные дома Санниково «ОООшка» подавала только в отопительный сезон. А в мае 2016 года прекратила это дело вообще — в котельной будто бы сломался теплообменник, объясняли на одном из первых судов. К тому же, как объяснял глава сельсовета, котлы не в состоянии нагревать воду до нужной температуры.

Кадукину, Степанову и Дынер аргументы эти не убедили. Вода была? Была. И они потребовали в суде восстановить горячее водоснабжение.

После счастливой встречи Татьяны Кадукиной с премьер-министром ряд СМИ писали: многие жильцы «потерпевших» пятиэтажек еще до мая 2016-го поставили водонагреватели — платить за электричество было дешевле, чем за горячую воду.

А после этой даты нагревательные устройства поставили и остальные. Выходило, что централизованная горячая вода им вовсе без надобности.

Но активистки в судах утверждали: они, истцы, не могут эти водонагреватели эксплуатировать — горит электропроводка.

Новоалтайский городской суд. Источник: altapress.ru.

И, надо сказать, судились женщины успешно. Хотя… Как успешно? Новоалтайский горсуд вынес решение в их пользу еще в марте 2017-го: восстановить круглосуточное горячее водоснабжение. Коммунальщик пытался его оспорить — но вывод подтвердил и краевой суд. Только вот горячую воду так и не дали.

Почему «Первомайские коммунальные системы» отказывалась на суде восстанавливать горячее водоснабжение? У ПКС отсутствует техническая возможность подачи горячей воды в связи с износом.

Не утвержден тариф на горячую воду.

Собственник коммуникаций ( орган местного самоуправления — сельсовет) уклоняется от выделения соответствующих денежных средств.

Включил и отключился

Ну, а после победного решения суда женщины нажимали на все, какие могли, «кнопки», чтобы оно было исполнено. Обивали пороги приставов, жаловались на неисполнение в прокуратуру, в партии, в СМИ, требовали возбудить уголовное дело, подали на приставов в суд.

Ни одна «кнопка» не дала результата.

На одном из судов приставы поведали символичную историю: в их присутствии директор котельной включил подачу горячей воды… Но сработала автоматическая защита и отключила механизмы.

И вот теперь активистки могут выдохнуть. После вмешательства заоблачного начальства, знавшего нужную кнопку, появился шанс для «сбычи мечт».

«Понятно, что я нажал кнопку какую-то, и все это заиграло, заработало, деньги нашлись, решения нашлись», — сразу после визита объяснял тонкости ручного управления премьер-министр.

Когда в России отключают горячую воду ti71.ru

Каковы последствия

Надо сказать, что решение о выделении денег не раз критиковали — и в первую очередь, потому, что горячая вода, как полагали критики, после реконструкции котельной будет стоить слишком дорого.

О том, что именно так и будет, собственно, сообщал краевой минстройтранс еще во времена губернаторства Александра Карлина (ответ ведомства публикует сайт КПРФ). В ответе сказано: тариф будет втрое больше, чем в среднем по краю — 400 рублей за куб. В ноябре 2019-го СМИ приводили цифру еще страшнее: 650 рублей.

Замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрей Голубцов, отвечая на вопрос altapress.ru на предновогодней пресс-конференции, заявил: резкого роста главной составляющей стоимости горячей воды — тарифа на тепловую энергию — вследствие реконструкции не произойдёт.

Андрей Голубцов. Анна Зайкова

Резкого роста тарифа не будет

По словам замминистра, тариф будет увеличиваться на уровень инфляции в связи с тем, что будут дорожать газ, электроэнергия. Но не в связи с тем, что там будет восстановлено горячее водоснабжение.

Какого-то особого увеличения за счет того, что там будет налажено ГВС, не будет, — заверил Андрей Голубцов.

Впрочем, и дешевой горячая вода там вряд ли будет. Так, в 2018 году две составляющих тарифа на горячую воду (холодная вода и тепловая энергия) у «Первомайских коммунальных систем» были в 1,6 и 1,4 раза дороже, чем у основных поставщиков в Барнауле.

Олег Боронин, который на муниципальном теплоснабжении, что называется, собаку съел (как никак — глава Сибирского сельсовета), тоже считает, что тариф будет высоким — в противном случае коммунальное предприятие разорится.

Олег Боронин. «Справедливая Россия».

Ну сами подумайте: ГВС от центральной котельной на несколько домов, в том числе в теплое время года! Тут три варианта: либо запредельный (рентабельный) тариф с реальным забором воды и новый виток народного ора, либо занижение тарифа и вылет в трубу коммунального предприятия, — сказал Боронин.

Логично предположить: если горячее водоснабжение для пятиэтажек будет дорогим, большинство жильцов и после реконструкции продолжат греть воду водонагревателями, отключившись от централизованной подачи ресурса.

Себестоимость снизится

Так или иначе — Андрей Голубцов рассказал, как сегодня видится расходование выделенных из бюджета денег.

Во-первых, надо будет заново проложить прямой и обратный трубопроводы — те, которые там были положены раньше, во-первых, большего, чем нужно, диаметра, а, во-вторых, сгнили.

Во-вторых, будет модернизирована и сама котельная (она, напомним, принадлежит сельсовету).

При модернизации котельной себестоимость производства тепла должна уменьшиться. Котельные такого вида, производящие такой объем тепловой энергии, работают полностью автоматически, без людей, — добавил замминистра.

Чиновник сказал, что расходы на восстановление горячего водоснабжения, о которых говорится сегодня (25 млн рублей), — ориентировочные. Более точно они станут понятны после разработки проектно-сметной документации и ее госэкспертизы.