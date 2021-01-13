Назван самый подорожавший за 2020 год продукт. Подсказка: это не подсолнечное масло

В России в 2020 году из продовольственных товаров больше всего выросла цена на сахар, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В России средний уровень инфляции измеряется на основе единого потребительского набора товаров и услуг.

Согласно подсчетам аналитиков, стоимость сахара-песка увеличилась на 64,54% за 2020 год.

«В то же время в декабре по отношению к ноябрю цены на сахар в целом снизились на 4,08%. В 31 субъекте России стоимость упала на 0,2−4,5%, в 32 субъектах — на 4,6−7,9%, в семи субъектах — на 8,0−12,9%. В восьми субъектах цены на сахар-песок выросли на 0,1−1,3%, в пяти субъектах — на 1,4−4,4%. В двух субъектах цены не изменились», — выяснили в Росстате.

На втором месте по росту стоимости подсолнечное масло — цена выросла на 25,91% по сравнению с 2019 годом.

Стоимость круп и бобовых возросла на 20,12%, фрукты и овощи подорожали на 17,4%, яйца — на 15,14%, макароны — на 12,08%.

При этом за месяц более всего выросли цены на яйца куриные: в декабре 2020 года стоимость увеличилась на 13,24% по сравнению с ноябрем 2020 года.

Напомним, закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло зафиксировали с 1 января 2021 года. Однако в Сибири решили не «замораживать».

Ранее красноярский бизнесмен рассказал на видео, что россияне очень любят есть подсолнечное масло с сахаром.