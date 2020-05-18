Горячие точки замерзания. Алтайское ЖКХ готовится к зиме на фоне снижения платежной дисциплины

Алтай в контексте
15 мая полпред президента в СФО Сергей Меняло собрал у себя глав сибирских регионов и раскритиковал их за плохую подготовку к прошедшему отопительному сезону. Особо досталось Хакасии и Иркутской области, где многие города и районы не получили паспорта готовности.
Алтайского края среди получивших меняйловскую взбучку не было.
«К отопительному сезону 2019−2020 годов 94% наших муниципальных образований получили паспорта. Такого высокого показателя в крае не было никогда», — объяснил журналистам Иван Гилев, который в тот же день провел дистанционную пресс-конференцию.
И все же в негативном контексте наш регион пару раз упомянули. Полпред напомнил об коммунальных авариях в Барнауле. А также о ТЭЦ Ярового — произошедшее там в начале прошлой зимы ЧП, впрочем, было описано довольно дипломатично (хотя яровчане больше месяца жили в холодных квартирах).
«На ТЭЦ в городе Яровое в отдельные периоды отсутствовал нормативный запас топлива, не был укомплектован штат персонала, происходили аварии на котельном оборудовании», — сообщает сайт полпреда.
Камень — самый проблемный
Яровое — один из семи муниципалитетов, которые к началу холодов в прошлом году не получили паспорт готовности. И в первую очередь — из-за бедственного состояния ТЭЦ, к которой у Ростехнадзора было море замечаний.
Между тем, судя по оптимистичному настрою министра Гилева, ситуация там не самая сложная. Несмотря на сохранение режима ЧС, введенного еще в ноябре 2019 года. Один котел местной ТЭЦ уже ремонтируется. После починки он сможет греть воду и подавать ее горожанам летом, когда в плановый ремонт выведут оставшихся два котла, объяснил министр.
Остальные шесть «горячих» точек — это Смоленский (в марте акт получен), Тальменский, Первомайский и Михайловский районы, Алейск и Камень-на-Оби. Последний по размеру населенного пункта (41 тыс. человек) и состоянию котельных и теплосетей самый проблемный.
Чтобы эти «горячие» точки не стали точками замерзания, вопрос о получении этими районами и городами паспортов готовности решается совместно с главами муниципалитетов, успокоил министр. Власти рассчитывают, что и в этом году показатели готовности к зиме будут высокими.
Между убытками и убытками
Но пока непонятно, как на это повлияет пандемия — по крайней мере, краевые власти комментируют ситуацию сдержанно.
Как и годом раньше, на развитие муниципального ЖКХ из краевого бюджета выделят 1,5 млрд. рублей. Часть этих денег пойдет на модернизацию объектов теплоснабжения. Эффект таких инвестиций, как считают в правительстве, заметен — убытки малой теплоэнергетики сократились (вторая причина сокращения — более теплая зима).
Да, финансовое состояние малой теплоэнергетики региона остается неустойчивым: «Мы сегодня балансируем между убытками и убытками», — сказал министр. По его словам, убытки на 1 апреля 2020 года (к апрелю 2019-го) составили 570 млн рублей.
«Но это на 100 млн рублей меньше, чем годом раньше», — сказал Иван Гилев.
Так что на вопрос о том, может ли коронавирус внести коррективы в планы инвестировать в отрасль (а эксперты прогнозируют сокращение доходов краевого бюджета на 18 млрд рублей), министр ответил отрицательно: о сокращении затрат речи не идет. Подготовка к зиме движется по плану. Но это все же пока.
Риск срыва сезона повышается
Между тем, коррективы злосчастный коронавирус уже внес. Потребители во всех регионах стали хуже оплачивать услуги ЖКХ. У коммунальных предприятий сокращается выручка и появляются новые трудности в подготовке к зиме.
Чемпион по объему неплатежей потребителей в Сибири — Хакасия. Сайт полпреда сообщает, что там собираемость коммунальных денег за апрель составила лишь 62% (в 2019 году составляла 95%). В Алтайском крае платежи сократились лишь примерно на 10%.
Нас это беспокоит, мы эту тему будем мониторить в динамике, и в случае, если тенденция продолжится, будем рассматривать дополнительные меры поддержки — финансами, углем и так далее", — объяснил Иван Гилев.
Однако в Алтайском крае есть территория, где дела обстоят еще хуже, чем в Хакасии: Белокуриха. Местные коммунальные предприятия потеряли почти половину выручки в связи с остановкой санаториев, основных потребителей.
На сегодня каких-либо решений о поддержке местных коммунальных предприятий не принято. Но министр не исключил, что какие-то точечные меры будут предприниматься. И со своей стороны призвал жителей края вовремя оплачивать услуги. Хотя и вошел в положение тех, кто не платит.
Для тех, у кого тяжелые материальные условия, нет работы, принято решение не начислять пеню и штрафы за неоплату. Но платить за услуги ЖКХ придется все равно. Просьба не создавать сложности предприятиям ЖКХ. И себе не создавать кредиторку, которую тяжело будет потом разгрести и, по возможности, платить своевременно, — призвал министр.
К 15 сентября в городах и районах края должен быть создан нормативный (не снижаемый) запас топлива.
Факт
По данным на 1 апреля 2020 года, задолженность коммунальных предприятий края за газ составила 335 млн рублей, за уголь 970 млн рублей, за год роста не произошло.
Задолженность коммунальных предприятий за электроэнергию сократилась с 460 до 420 млн рублей.