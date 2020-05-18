Горячие точки замерзания. Алтайское ЖКХ готовится к зиме на фоне снижения платежной дисциплины

До часа «Икс», когда губернатор объявит готовность к зиме номер один, осталось немало — почти 120 дней. Но пройти этот путь коммунальщикам предстоит на фоне падения платежной дисциплины потребителей и сокращения бюджетных возможностей поддержать отрасль. Впрочем, глава алтайского минстроя Иван Гилев и в этой ситуации находит основания для оптимизма.

Алтай в контексте

15 мая полпред президента в СФО Сергей Меняло собрал у себя глав сибирских регионов и раскритиковал их за плохую подготовку к прошедшему отопительному сезону. Особо досталось Хакасии и Иркутской области, где многие города и районы не получили паспорта готовности.

Алтайского края среди получивших меняйловскую взбучку не было.

«К отопительному сезону 2019−2020 годов 94% наших муниципальных образований получили паспорта. Такого высокого показателя в крае не было никогда», — объяснил журналистам Иван Гилев, который в тот же день провел дистанционную пресс-конференцию.

И все же в негативном контексте наш регион пару раз упомянули. Полпред напомнил об коммунальных авариях в Барнауле. А также о ТЭЦ Ярового — произошедшее там в начале прошлой зимы ЧП, впрочем, было описано довольно дипломатично (хотя яровчане больше месяца жили в холодных квартирах).

ТЭЦ Ярового. Instagram altai_government_open

«На ТЭЦ в городе Яровое в отдельные периоды отсутствовал нормативный запас топлива, не был укомплектован штат персонала, происходили аварии на котельном оборудовании», — сообщает сайт полпреда.

Камень — самый проблемный

Яровое — один из семи муниципалитетов, которые к началу холодов в прошлом году не получили паспорт готовности. И в первую очередь — из-за бедственного состояния ТЭЦ, к которой у Ростехнадзора было море замечаний.

Между тем, судя по оптимистичному настрою министра Гилева, ситуация там не самая сложная. Несмотря на сохранение режима ЧС, введенного еще в ноябре 2019 года. Один котел местной ТЭЦ уже ремонтируется. После починки он сможет греть воду и подавать ее горожанам летом, когда в плановый ремонт выведут оставшихся два котла, объяснил министр.

Остальные шесть «горячих» точек — это Смоленский (в марте акт получен), Тальменский, Первомайский и Михайловский районы, Алейск и Камень-на-Оби. Последний по размеру населенного пункта (41 тыс. человек) и состоянию котельных и теплосетей самый проблемный.

Министр строительства , транспорта , ЖКХ Алтайского края Иван Гилев. Фото: altairegion22.ru

Чтобы эти «горячие» точки не стали точками замерзания, вопрос о получении этими районами и городами паспортов готовности решается совместно с главами муниципалитетов, успокоил министр. Власти рассчитывают, что и в этом году показатели готовности к зиме будут высокими.

Между убытками и убытками

Но пока непонятно, как на это повлияет пандемия — по крайней мере, краевые власти комментируют ситуацию сдержанно.

Как и годом раньше, на развитие муниципального ЖКХ из краевого бюджета выделят 1,5 млрд. рублей. Часть этих денег пойдет на модернизацию объектов теплоснабжения. Эффект таких инвестиций, как считают в правительстве, заметен — убытки малой теплоэнергетики сократились (вторая причина сокращения — более теплая зима).

Подготовка к отопительному сезону. @minstroy22

Да, финансовое состояние малой теплоэнергетики региона остается неустойчивым: «Мы сегодня балансируем между убытками и убытками», — сказал министр. По его словам, убытки на 1 апреля 2020 года (к апрелю 2019-го) составили 570 млн рублей.

«Но это на 100 млн рублей меньше, чем годом раньше», — сказал Иван Гилев.

Так что на вопрос о том, может ли коронавирус внести коррективы в планы инвестировать в отрасль (а эксперты прогнозируют сокращение доходов краевого бюджета на 18 млрд рублей), министр ответил отрицательно: о сокращении затрат речи не идет. Подготовка к зиме движется по плану. Но это все же пока.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Риск срыва сезона повышается

Между тем, коррективы злосчастный коронавирус уже внес. Потребители во всех регионах стали хуже оплачивать услуги ЖКХ. У коммунальных предприятий сокращается выручка и появляются новые трудности в подготовке к зиме.

Чемпион по объему неплатежей потребителей в Сибири — Хакасия. Сайт полпреда сообщает, что там собираемость коммунальных денег за апрель составила лишь 62% (в 2019 году составляла 95%). В Алтайском крае платежи сократились лишь примерно на 10%.

Нас это беспокоит, мы эту тему будем мониторить в динамике, и в случае, если тенденция продолжится, будем рассматривать дополнительные меры поддержки — финансами, углем и так далее", — объяснил Иван Гилев.

Теплоцентраль в Белокурихе. Газификация. Дмитрий Кудрявцев , altapress.ru

Однако в Алтайском крае есть территория, где дела обстоят еще хуже, чем в Хакасии: Белокуриха. Местные коммунальные предприятия потеряли почти половину выручки в связи с остановкой санаториев, основных потребителей.

На сегодня каких-либо решений о поддержке местных коммунальных предприятий не принято. Но министр не исключил, что какие-то точечные меры будут предприниматься. И со своей стороны призвал жителей края вовремя оплачивать услуги. Хотя и вошел в положение тех, кто не платит.

Для тех, у кого тяжелые материальные условия, нет работы, принято решение не начислять пеню и штрафы за неоплату. Но платить за услуги ЖКХ придется все равно. Просьба не создавать сложности предприятиям ЖКХ. И себе не создавать кредиторку, которую тяжело будет потом разгрести и, по возможности, платить своевременно, — призвал министр.

К 15 сентября в городах и районах края должен быть создан нормативный (не снижаемый) запас топлива.

Кошелек , долги. СС0

Факт

По данным на 1 апреля 2020 года, задолженность коммунальных предприятий края за газ составила 335 млн рублей, за уголь 970 млн рублей, за год роста не произошло.

Задолженность коммунальных предприятий за электроэнергию сократилась с 460 до 420 млн рублей.