Путин похвалил инвестиционный прогресс Алтайского края

«Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом — это Курганская область (рост на 36 позиций), Пермский и Алтайский край (рост на 26 позиций), Ингушетия (на 24 позиции) и Ивановская область (на 17 позиций)», — цитирует российского главу РИА Новости.
Первое место в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) заняла Москва, второе — Татарстан, а третье — Московская область.
Также среди лидеров на инвестиционном поприще — Тульская, Нижегородская, Сахалинская, Новгородская области, Санкт-Петербург и Башкирия.
А еще на сессии ПМЭФ Владимир Путин и Маргарита Симоньян обменялись шутками о «начальстве».