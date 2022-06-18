18 июня
Алтайский край. Инвестиции, итоги и планы
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Экономика

Путин похвалил инвестиционный прогресс Алтайского края

Во время выступления на ПМЭФ президент Владимир Путин отметил прогресс Алтайского края в национальном рейтинге инвестиционного климата.

Инвестиции.
Инвестиции.
СС0

«Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом — это Курганская область (рост на 36 позиций), Пермский и Алтайский край (рост на 26 позиций), Ингушетия (на 24 позиции) и Ивановская область (на 17 позиций)», — цитирует российского главу РИА Новости.

Первое место в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) заняла Москва, второе — Татарстан, а третье — Московская область.

Также среди лидеров на инвестиционном поприще — Тульская, Нижегородская, Сахалинская, Новгородская области, Санкт-Петербург и Башкирия.

А еще на сессии ПМЭФ Владимир Путин и Маргарита Симоньян обменялись шутками о «начальстве».

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