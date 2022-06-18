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Жизнь

Как в анекдоте. Путин с Симоньян пошутили о «начальстве» на пленарной сессии ПМЭФ

Президент Владимир Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пошутили о «начальстве», пишет РИА Новости. Юмором они обменялись на окончании пленарки форума, которая длилась более 3,5 часов.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Мне сообщают, что мы должны с вами уже закругляться», — заявила Симоньян.

«Начальство?» — рассмешил зал Путин.

«Да не ваше, а мое. Начальство форума, в чьем временном распоряжении я нахожусь в течение этих трех часов, что работаю модератором этой панели», — иронично ответила главред RT.

Напомним, экономический форум «ПМЭФ-2022» проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

Ранее стало известно, что большая часть речи Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена вопросам экономического развития России.

Кстати, алтайские власти на экономическом форуме «ПМЭФ-2022» договорились о развитии «Белокурихи горной».

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