Как в анекдоте. Путин с Симоньян пошутили о «начальстве» на пленарной сессии ПМЭФ

«Мне сообщают, что мы должны с вами уже закругляться», — заявила Симоньян.
«Начальство?» — рассмешил зал Путин.
«Да не ваше, а мое. Начальство форума, в чьем временном распоряжении я нахожусь в течение этих трех часов, что работаю модератором этой панели», — иронично ответила главред RT.
Напомним, экономический форум «ПМЭФ-2022» проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Ранее стало известно, что большая часть речи Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена вопросам экономического развития России.
Кстати, алтайские власти на экономическом форуме «ПМЭФ-2022» договорились о развитии «Белокурихи горной».