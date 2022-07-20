Сибирская компания продолжает добиваться разрешения на добычу золота в Алтайском крае

Андрей Стрелковский,
министр природных ресурсов и экологии Алтайского края:
«Представители компании недовольны и намерены требовать от Минприроды положительного заключения госэкспертизы. Полагаем, если им предоставят документ, то будет нарушен закон РФ об охране окружающей среды, запрещающий деятельность, которая ведет к ухудшению краснокнижных растений. Если они хотят добиться разработки, то они должны решать вопрос не на региональном уровне, а на федеральном», — рассказал он.
По словам министра, «Артель Солнечная» обладает лицензией на добычу россыпного золота на территории реки Солнечная Солонешенского района. Лицензия выдана департаментом недропользования по Сибирскому федеральному округу.
Одно Минприроды не довольно инициативой «Артели». На территории Солонешенского района нашли краснокнижные растения. Золотодобыча в этом районе может нанести непоправимый ущерб природе путем уничтожения этих растений.
Поэтому компания не может приступить к добыче.
Напомним, что «Артель Солнечная» добивается разрешения с начала июля 2022 года.