Сибирская компания продолжает добиваться разрешения на добычу золота в Алтайском крае

«Представители компании недовольны и намерены требовать от Минприроды положительного заключения госэкспертизы. Полагаем, если им предоставят документ, то будет нарушен закон РФ об охране окружающей среды, запрещающий деятельность, которая ведет к ухудшению краснокнижных растений. Если они хотят добиться разработки, то они должны решать вопрос не на региональном уровне, а на федеральном», — рассказал он.