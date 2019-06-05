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Экономика

Трамвайное управление в Бийске признали банкротом

МУП «Трамвайное управление» Бийска признали банкротом, говорится в решении Арбитражного суда Алтайского края. В отношении предприятия открыли конкурсное производство.

Виды Бийска. Трамвай.
Виды Бийска. Трамвай.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Конкурсным управляющим назначена член ассоциации «Первая саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Елена Минакова.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства назначили на 2 декабря.

В феврале altapress.ru писал, что администрация Бийска создает новое муниципальное предприятие, которое заменит трамвайное управление. Его имущество, в том числе подвижной состав, переведут из старого МУПа в новый.

Также мэрия наукограда пытается получить списанные трамваи из Москвы. Перед властями стоит задача сохранить электротранспорт в Бийске, заявлял министра транспорта края Александр Дементьев.

Трамвайное управление задолжало налоговой службе почти 80 млн рублей.

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