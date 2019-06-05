Трамвайное управление в Бийске признали банкротом

Конкурсным управляющим назначена член ассоциации «Первая саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Елена Минакова.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства назначили на 2 декабря.
В феврале altapress.ru писал, что администрация Бийска создает новое муниципальное предприятие, которое заменит трамвайное управление. Его имущество, в том числе подвижной состав, переведут из старого МУПа в новый.
Также мэрия наукограда пытается получить списанные трамваи из Москвы. Перед властями стоит задача сохранить электротранспорт в Бийске, заявлял министра транспорта края Александр Дементьев.
Трамвайное управление задолжало налоговой службе почти 80 млн рублей.