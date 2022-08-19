Участники нацпроекта «Производительность труда» осваивают программу акселерации экспортного роста

Обучение по программе «Акселератор экспортного роста», которая реализуется Минэкономразвития России совместно с АНО ДПО Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) в рамках национального проекта «Производительность труда», проходят представители алтайских предприятий.

Программа нацелена на освоение новых рынков сбыта или расширение географии продаж посредством заключения новых экспортных контрактов на поставку продукции в страны, сохранившие полноценные торговые отношения с Россией.

Обучение состоит из трех модулей. Каждый из них ляжет в основу алгоритма выхода на новые рынки. Обучение и межмодульное сопровождение осуществляется в онлайн-формате и реализуется на бесплатной основе для предприятий-участников по федеральному проекту «Системные меры» входящего в национальный проект «Производительность труда».

Как отметил заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов, в условиях текущей непростой внешнеполитической ситуации, когда многие традиционные рынки сбыта оказались недоступны для российских компаний. А поэтому нельзя забывать о других направлениях — Азии и Африке.

«В связи с этим компетенции, полученные специалистами по итогам прохождения данной программы, несомненно, будут полезны для развития внешнеэкономической деятельности компании. Сегодня мы видим ряд стран, готовых сотрудничать в направлении экспорта продукции», — подчеркнул Сергей Кореннов.

Так, с 2019 года по данной программе прошли обучение представители 12 предприятий Алтайского края — участников национального проекта, в том числе ООО «Павловский ДОК». ЗАО «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова», ООО «Сибэнергомаш — БКЗ», АО «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения» и другие. 17 августа состоялся старт очередного потока, который проходит с периодичностью раз в два месяца. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://exportedu.ru.

Сегодня в Алтайском крае более 70 предприятий являются участниками нацпроекта, которые вместе с поддержкой по системным мерам получают адресное сопровождение экспертов Федерального или Регионального центра компетенций по оптимизации продуктовых потоков. Как показывают результаты по предприятиям, завершившим активную фазу реализации проектов, среднее снижение времени протекания процессов составило 40%, снижение незавершённого производства на 30%, а выработка увеличивается на 81%.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.