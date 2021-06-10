В Алтайском крае фирма с китайскими собственниками взяла в аренду 20 тыс. гектаров сельхозземель

Лань Пэн и Сы Синьлун
По словам Сергея Серова, общество с ограниченной ответственностью «Северное агроразвитие» арендует в Бурлинском районе 20 тысяч гектаров, из них 3,5 тыс в этом году засеяли рапсом. «Остальные земли будут пароваться», — сказал вице-спикер АКЗС.
Компания приступила к работе с начала года, применяет современные агротехнологии, с землей работает грамотно, добавил депутат.
По данным портала «Прозрачный бизнес», «Северное агроразвитие» зарегистрировано в Новосибирске в феврале 2020 года, основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство, уставный капитал — 5 млн рублей. Соучредители — Лань Пэн и Сы Синьлун (последний — еще и директор). У обоих соучредителей московский ИНН.
«КДВ Агрохолдинг»
Позитивно Сергей Серов оценил и подходы к сельскому хозяйству, применяемые другим «варягом» — томской компанией «КДВ Агрохолдинг» (входит в «КДВ Групп», владеющую сетью супермаркетов «Ярче»).
Применяет самые новейшие технологии возделывания сельскохозяйственных культур, соответственно, земля обрабатывается у них с соблюдением всех агротехнических требований, сельскохозяйственное производство ведется грамотно. У рабочих «КДВ Агрохолдинг» высокая зарплата", — рассказал он.
По сведениям вице-спикера, «КДВ Агрохолдинг» ведет сельскохозяйственную деятельность в Родинском, Баевском, Панкрушихинском районах.
Добавим, впрочем, что, по данным altapress.ru, компания покупала также участки и в Павловском районе.
Инвестор с Кубани
Между тем, в марте 2021 года крупное сельхозпредприятие из Краснодарского края «Знамя Октября» купило 7,5 тыс. гектаров в Ключевском районе (земли принадлежали обанкротившемуся предприятию «Западное»).
По данным Сергея Серова, приобретенные земли оставлены под пар, и весь сезон на них будут проводиться обработки, направленные на борьбу с сорняками.
Ввиду того, что предприятие еще, по сути, не вело хозяйственную деятельность на земле, ни плохого, ни хорошего о них сказать не могу", — рассказал Серов в ходе интернет-конференции.
Жалоб от жителей алтайских сел на эти предприятия в АКЗС не поступало.
Ранее altapress.ru писал о высоком интересе инвесторов, в том числе из других регионов, к мощностям по хранению зерна. В мае элеваторный комплекс в селе Михайловское купила группа «Продовольствие», а «Бийский элеватор» перешел под управление «Новосибирской продовольственной корпорации».