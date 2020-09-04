Желающие взять в концессию проблемную алтайскую ТЭЦ появились, но они не устраивают правительство

Власти края пока не намерены снимать режим ЧС в Яровом, введенный в ноябре 2019 года из-за крупных проблем с местной ТЭЦ. В минпромэнерго края сообщили: это нужно для подготовки системы теплоснабжения к зиме. При этом и городу, и энергетикам власти края помогают, в том числе — бюджетными средствами. А вот передать объект в концессию пока не удалось: объявились двое желающих, но в правительстве ищут других — более солидных.

Нестандартное решение

Правительство края решительно переложило на себя часть ответственности за теплоснабжение муниципалитета в ноябре 2019 года — после того, как город едва не замерз. Решение было найдено нестандартное — за всю историю отопительных ЧП в крае подобных не принималось.

Власти края тогда ввели в городе режим ЧС, а управление ТЭЦ, находившейся в собственности частной фирмы («ТПК Ресурс»), передали предыдущему оператору — муниципальному предприятию «Яровской теплоэлектрокомплекс».

С того времени город через суд вернул электростанцию в муниципальную собственность (правда, «ТПК Ресурс» подало кассационную жалобу, которая еще не рассмотрена). А правительство региона затратило более 175 млн рублей из бюджета на покупку угля. И продолжает помогать финансами и сегодня.

Глава минпромэнерго края Вячеслав Химочка кратко рассказал, что сейчас происходит с проблемной ТЭЦ.

На ТЭЦ Ярового , ноябрь 2019 года. Instagram правительства АК.

Режим ЧС сохраняется

Во-первых, в городе сохраняется режим ЧС.

Режим ЧС в Яровом не снимается не потому, что кому-то не хочется. Потому что нельзя его снимать, так как оборудованиена станции еще не отвечает требованиям к функционированию в отопительный период. Чтобы оно не выходили из строя и оперативно принимать решения, в том числе закупочные, режим ЧС должен быть сохранен (в режиме ЧС закупки могут осуществляться без конкурса. — Прим. Altapress.ru), — сказал министр.

К вопросу о ЧС власти намерены вернуться лишь после ремонта котлоагрегатов и формирования нормативного запаса топлива — но надо будет «посмотреть на количество аварийных ситуаций». Пока же время для снятия режима ЧС не пришло.

На ТЭЦ Ярового. Скиншот видео youtube.com / Информационный центр Яровое

Правительство продолжает помогать

Во-вторых, сейчас полным ходом идет ремонт оборудования станции и тепловых сетей. Седьмой котлоагрегат отремонтирован, девятый ремонтируется, приступили к ремонту 10-го.

Деньги, выделенные из краевого бюджета на уголь (175 млн), по словам министра, позволили успешно пройти зиму и обеспечить горожан горячей водой летом. А средства, собранные самим МУПом с потребителей, направляют на ремонтные работы.

ТЭЦ Ярового. Скриншот видео / Информационный центр Яровое

Сегодня освоение по самой станции составило 22 млн рублей. В целом мы ожидаем, что вложения в ремонт только станции составят более 60 млн рублей, — сказал министр.

Но краевые власти продолжают помогать энергетикам: на ремонт теплосетей предприятию выделено через муниципалитет более 5 млн.

Вячеслав Химочка,

министр промышленности и энергетики Алтайского края:

Мы убеждены, что состояние, в которое мы приводим сейчас котлоагрегаты, позволит уверенно и с меньшим количеством аварийных ситуаций пройти зиму.

Сейчас на станции находится около 2 тыс. тонн угля, через 10 дней придет еще 45 вагонов (или около 3 тыс. тонн). Нормативный запас в Яровом (6,9 тыс. тонн) будет сформирован, уверен министр.

Уголь на ТЭЦ Ярового. Altapress.ru

Ищем концессионера

Сейчас электростанция и теплосети Ярового — сфера ответственности все того же МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс». В конце прошлого года у него появился новый руководитель — выходец из госкомпании «Алтайкрайэнерго». Кроме того, предприятие оплатило долги кредиторам, требовавшим признать его банкротом.

Но в правительстве края хотели бы пристроить ТЭЦ Ярового в хорошие руки. Увы — это пока не удается. Ранее не раз звучали предположения: объектом заинтересуется СГК, которой принадлежат станции в Барнауле и Бийске и которая к тому же занимается теплоснабжением Рубцовска.

Ей, собственно, и предполагалось передать ТЭЦ на условиях концессионного соглашения на длительный срок.

Со своей стороны в СГК утверждали, что помогают станции специалистами, но к идее взять ее в концессию относятся с большой осторожностью.

Вячеслав Химочка. Анна Зайкова.

Химочка подтвердил намерения власти передать станцию в концессию. Но на сегодня решение отложено: «Сейчас главное — подготовиться к отопительному периоду».

Концессионер выбирается на основании конкурсного отбора. У нас есть два обращения от некрупных предприятий — наверное, сопоставимых с тем, которое пыталось использовать станцию до введения режима ЧС и чуть не разморозило Яровое. Будем готовить документацию, выбирать концессионера. Надеемся, что придет компания хорошая, стабильная, серьезная, которая и углем будет обеспечена, и трудовыми ресурсами, которые будут позволять своевременно и оперативно устранять аварийные ситуации, — объяснил глава минпромэнерго.

Судя по информации сайта torgi.gov.ru, конкурс на заключение концессионного соглашения по ТЭЦ Ярового пока не объявлен.