Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 сентября 16°C
Экономика

Желающие взять в концессию проблемную алтайскую ТЭЦ появились, но они не устраивают правительство

Власти края пока не намерены снимать режим ЧС в Яровом, введенный в ноябре 2019 года из-за крупных проблем с местной ТЭЦ. В минпромэнерго края сообщили: это нужно для подготовки системы теплоснабжения к зиме. При этом и городу, и энергетикам власти края помогают, в том числе — бюджетными средствами. А вот передать объект в концессию пока не удалось: объявились двое желающих, но в правительстве ищут других — более солидных.

ТЭЦ Ярового.
ТЭЦ Ярового.
Instagram altai_government_open

Нестандартное решение

Правительство края решительно переложило на себя часть ответственности за теплоснабжение муниципалитета в ноябре 2019 года — после того, как город едва не замерз. Решение было найдено нестандартное — за всю историю отопительных ЧП в крае подобных не принималось.

Власти края тогда ввели в городе режим ЧС, а управление ТЭЦ, находившейся в собственности частной фирмы («ТПК Ресурс»), передали предыдущему оператору — муниципальному предприятию «Яровской теплоэлектрокомплекс».

С того времени город через суд вернул электростанцию в муниципальную собственность (правда, «ТПК Ресурс» подало кассационную жалобу, которая еще не рассмотрена). А правительство региона затратило более 175 млн рублей из бюджета на покупку угля. И продолжает помогать финансами и сегодня.

Глава минпромэнерго края Вячеслав Химочка кратко рассказал, что сейчас происходит с проблемной ТЭЦ.

На ТЭЦ Ярового, ноябрь 2019 года.
На ТЭЦ Ярового, ноябрь 2019 года.
Instagram правительства АК.

Режим ЧС сохраняется

Во-первых, в городе сохраняется режим ЧС.

Режим ЧС в Яровом не снимается не потому, что кому-то не хочется. Потому что нельзя его снимать, так как оборудованиена станции еще не отвечает требованиям к функционированию в отопительный период.

Чтобы оно не выходили из строя и оперативно принимать решения, в том числе закупочные, режим ЧС должен быть сохранен (в режиме ЧС закупки могут осуществляться без конкурса. — Прим. Altapress.ru), — сказал министр.

К вопросу о ЧС власти намерены вернуться лишь после ремонта котлоагрегатов и формирования нормативного запаса топлива — но надо будет «посмотреть на количество аварийных ситуаций». Пока же время для снятия режима ЧС не пришло.

На ТЭЦ Ярового.
На ТЭЦ Ярового.
Скиншот видео youtube.com / Информационный центр Яровое

Правительство продолжает помогать

Во-вторых, сейчас полным ходом идет ремонт оборудования станции и тепловых сетей. Седьмой котлоагрегат отремонтирован, девятый ремонтируется, приступили к ремонту 10-го.

Деньги, выделенные из краевого бюджета на уголь (175 млн), по словам министра, позволили успешно пройти зиму и обеспечить горожан горячей водой летом. А средства, собранные самим МУПом с потребителей, направляют на ремонтные работы.

ТЭЦ Ярового.
ТЭЦ Ярового.
Скриншот видео / Информационный центр Яровое

Сегодня освоение по самой станции составило 22 млн рублей. В целом мы ожидаем, что вложения в ремонт только станции составят более 60 млн рублей, — сказал министр.

Но краевые власти продолжают помогать энергетикам: на ремонт теплосетей предприятию выделено через муниципалитет более 5 млн.

Вячеслав Химочка,
министр промышленности и энергетики Алтайского края:

Мы убеждены, что состояние, в которое мы приводим сейчас котлоагрегаты, позволит уверенно и с меньшим количеством аварийных ситуаций пройти зиму.

Сейчас на станции находится около 2 тыс. тонн угля, через 10 дней придет еще 45 вагонов (или около 3 тыс. тонн). Нормативный запас в Яровом (6,9 тыс. тонн) будет сформирован, уверен министр.

Уголь на ТЭЦ Ярового.
Уголь на ТЭЦ Ярового.
Altapress.ru

Ищем концессионера

Сейчас электростанция и теплосети Ярового — сфера ответственности все того же МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс». В конце прошлого года у него появился новый руководитель — выходец из госкомпании «Алтайкрайэнерго». Кроме того, предприятие оплатило долги кредиторам, требовавшим признать его банкротом.

Но в правительстве края хотели бы пристроить ТЭЦ Ярового в хорошие руки. Увы — это пока не удается. Ранее не раз звучали предположения: объектом заинтересуется СГК, которой принадлежат станции в Барнауле и Бийске и которая к тому же занимается теплоснабжением Рубцовска.

Ей, собственно, и предполагалось передать ТЭЦ на условиях концессионного соглашения на длительный срок.

Со своей стороны в СГК утверждали, что помогают станции специалистами, но к идее взять ее в концессию относятся с большой осторожностью.

Вячеслав Химочка.
Вячеслав Химочка.
Анна Зайкова.

Химочка подтвердил намерения власти передать станцию в концессию. Но на сегодня решение отложено: «Сейчас главное — подготовиться к отопительному периоду».

Концессионер выбирается на основании конкурсного отбора. У нас есть два обращения от некрупных предприятий — наверное, сопоставимых с тем, которое пыталось использовать станцию до введения режима ЧС и чуть не разморозило Яровое.

Будем готовить документацию, выбирать концессионера. Надеемся, что придет компания хорошая, стабильная, серьезная, которая и углем будет обеспечена, и трудовыми ресурсами, которые будут позволять своевременно и оперативно устранять аварийные ситуации, — объяснил глава минпромэнерго.

Судя по информации сайта torgi.gov.ru, конкурс на заключение концессионного соглашения по ТЭЦ Ярового пока не объявлен.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость