Лебедь Лёва, которому помогли алтайские спасатели, оказался самкой

Орнитолог предполагает, что лебедь получил какую-то травму, однако видимых признаков повреждений не нашли. У птицы истрепаны и загрязнены маховые перья, а кости целы. Лебедь мог зацепиться за провода и упасть. Птицу выпустили на озеро к остальным лебедям.

Птице установили кольцо на шею и ногу, она уплыла в дальний конец озера, долго купалась и чистила перья. Если весной он вновь отстанет от стаи, то ученые проведут рентген-обследование, чтобы узнать, почему птица не может летать.

Напомним, молодой лебедь отбился от стаи и остался жить на озере Финском в Кош-Агачском районе. Наступили 40-градусные морозы и водоем практически весь замерз. Собаки уже подбирались к Лёве, но местные пожарные провели спасательную операцию, отловили лебедя и доставили на птичий двор одного из сотрудников МЧС — Клима Богданова.

Пожарный хотел, чтобы лебедь жил у него в сарае до весны. Как сказал спасатель, лебедя "предала своя семья, а я не предам". Но позже было решено переправить Лёву к своим в Алтайский край, где находится государственный природный заказник "Лебединый" с единственным в Сибири водоемом зимовки лебедей.