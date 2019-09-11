«Большие гастроли»: барнаульцы увидят постановку одного из старейших театров России

Краевой театр драмы и театр кукол «Сказка» принимают участие во всероссийской программе «Большие гастроли». В сентябре и октябре с ответным визитом в Барнаул приедут Тверской драмтеатр и Кемеровский областной театра кукол им. Аркадия Гайдара.

Что покажут в театре драмы

Первым свои спектакли покажет один из старейших театров России — Тверской драмтеатр. Он основан в 1745 году при Тверской духовной семинарии, сообщает управление по культуре. С 12 по 15 сентября барнаульцы увидят две постановки режиссера Александра Сафронова — «Ужин дураков» и «Энергичные люди».

Пьесу «Ужин дураков» написал популярный французский сценарист, драматург и режиссер Франсис Вебер, автор известных комедий «Высокий блондин в черном ботинке», «Игрушка», «Невезучие». Главный герой спектакля Пьер Брошан каждую среду устраивает с приятелями ужин, куда они приглашают «недотеп» и соревнуются, «чей дурней». Но однажды на ужин приходит Франсуа Пиньон, который путает все карты главного героя. «Ужин дураков» пройдет 12 и 13 сентября. Начало в 18:30, цена билета 150−500 рублей.

«Энергичные люди» — известная пьеса Василия Шукшина, история о семье Кузькиных и их друзьях, с которыми произошла непредвиденная ситуация. Спектакль покажут 14 и 15 сентября. Начало в 17:30, цена билета 150−500 рублей.

Что покажут в театре кукол

Обучение актеров театра кукол «Сказка» Алиса Батурина

Кемеровский театр кукол покажет свои постановки 11, 12 и 13 октября. Дети увидят сразу три сказки — историю кукольной любви «Стойкий оловянный солдатик», кукольный квартет «Крошка Енот» и лирический балаган «Летучий корабль». Все постановки будут показаны трижды — в 11:00, 13:00 и 15:00. Цена билета — 250 рублей.