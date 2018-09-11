Фильм «Собибор» Константина Хабенского выдвинут на «Оскар»

Военную драму «Собибор» выдвинули на американскую премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский, пишет ТАСС .

Картина, основанная на реальных событиях Второй мировой войны, стала режиссерским дебютом актера Константина Хабенского. «Собибор» посвящен восстанию в одноименном нацистском лагере в Польше в 1943 году. Роль советского офицера Александра Печерского в картине исполнил сам Хабенский.

Работу выбрали на специальном заседании в московском Доме кино. Александр Роднянский отметил, что она имеет «наибольшие шансы в борьбе за награду американской академии». Ранее специальный посол Госдепартамента США Томас Яздгерди заявил, что фильм нужно показывать везде: «потому что люди должны знать, что такие вещи на самом деле произошли».

О других претендентах на Оскар эксперты говорить отказались.

Как выдвигают кандидатов на «Оскар»

Кандидатов в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигают сами страны. Из них формируют список номинантов. Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994).

Когда будут вручать награду

Девяносто первая церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года в театре «Долби» (Голливуд, Лос-Анджелес). Номинанты будут объявлены 22 января 2019 года.