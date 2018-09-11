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Фильм «Собибор» Константина Хабенского выдвинут на «Оскар»

Военную драму «Собибор» выдвинули на американскую премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский, пишет ТАСС.

Концлагерь Собибор
Концлагерь Собибор
ru.wikipedia.org

Картина, основанная на реальных событиях Второй мировой войны, стала режиссерским дебютом актера Константина Хабенского. «Собибор» посвящен восстанию в одноименном нацистском лагере в Польше в 1943 году. Роль советского офицера Александра Печерского в картине исполнил сам Хабенский.

Работу выбрали на специальном заседании в московском Доме кино. Александр Роднянский отметил, что она имеет «наибольшие шансы в борьбе за награду американской академии». Ранее специальный посол Госдепартамента США Томас Яздгерди заявил, что фильм нужно показывать везде: «потому что люди должны знать, что такие вещи на самом деле произошли».

О других претендентах на Оскар эксперты говорить отказались.

Как выдвигают кандидатов на «Оскар»

Кандидатов в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигают сами страны. Из них формируют список номинантов. Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994).

Когда будут вручать награду

Девяносто первая церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года в театре «Долби» (Голливуд, Лос-Анджелес). Номинанты будут объявлены 22 января 2019 года.

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