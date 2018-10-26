Куда сходить в Барнауле на выходных 27 и 28 октября

В эти выходные в Барнауле масштабно будут праздновать Хэллоуин . «Потанцевать в гробах» можно практически в любом клубе или баре. Но и кроме праздника нечистой силы в городе будет куда пойти.

Древнегреческая рок-опера

27 октября в музыкальном театре покажут совместный русско-немецкий проект — рок-оперу «Ясон и Медея». Ее представляет прославленный коллектив — Санкт-Петербургский театр «Рок-опера», один из первых исполнителей легендарной «Юноны и Авось».

Это трогательная, горькая, веселая и истинно трагическая история, в основе которой лежит миф об аргонавтах, а так же пьесы Еврипида и Сенеки о любви прекрасной колхидской царевны и древнегреческого героя. История о мужчине и женщине, о браке, чести, о власти, коварстве и предательстве. Это неожиданный, полный иронии и драматизма, взгляд на известный трагедийный сюжет.

Начало в 19:00. Цена билета: 800−2500 рублей.

Развод по-ирански

Кадр из фильма «Развод Надера и Симин». kinopoisk.ru.

Фильмы, которые снимает режиссер Асгар Фархади, собирают такое количество наград, что скоро каждый житель Ирана сможет взять что-то себе на память. В субботу в Клубе любителей кино в Шишковке можно познакомится с творчеством «самого европейского» из всех иранских режиссеров и единственного человека, сумевшего дважды получить «Оскар» за лучший иностранный фильм.

Здесь покажут фильм «Развод Надера и Симин». Герои прожили вместе 14 лет. Мечтая о лучшей жизни для своей семьи, Симин стремится побыстрее уехать из Ирана. Надер настроен менее оптимистично, к тому же не хочет оставлять больного отца. Заложницей непреодолимых разногласий родителей становится их дочь. После показа можно будент обсудить киноленту. Начало в 14:00. Вход свободный.

Мастер-класс по танго

Танго. CC0.

В субботу Amigos tango club приглашает на мастер-класс по аргентинскому танго. Всего за два часа вы узнаете азы танца, научитесь взаимодействию, шагам, объятиям (да, там учат обниматься), а также увидите живые выступления тангерос клуба и поймете, что вы не только хотите, но и можете танцевать.

Здесь также проведут бесплатный мини-мастер-класс по аутентичному аргентинскому танцу «чакарера».

Начало в 18:00. Цена билета: 300 рублей с участника или 400 рублей за пару. Нужно зарегистрироваться по телефону 57−16−96.

Классическая импровизация

Филармония. Анна Зайкова

27 октября в филармонии даст концерт пианист Вячеслав Потапов —ученик легендарных профессоров Виссариона Слонима и Мэри Лебензон. Это будет концерт классической импровизации на темы Баха, Марчелло, Рахманинова, Чайковского. Импровизация позволяет выявить природную одаренность музыканта. Лист и Шопен большинство своих концертов дали как пианисты-импровизаторы.

Тут мало что зависит от «наученности» и музыкальных навыков. На первом плане — личность импровизатора, который должен обладать быстротой композиторского мышления, чутьем гармонии. Импровизация непредсказуема и неповторима, как живая беседа и в этом ее прелесть.

Начало в 17:00. Цена билета: 150−300 рублей.

Жить можно

Картина Ивана Торопова. ГХМАК.

Частенько друзья художника Ивана Торопова, уехавшие в столицы, спрашивают: «Ну как ты там?» Он всегда отвечает одно и то же: «Жить можно». В художественном музее работает его первая персональная выставка. В экспозиции — более 20 произведений живописи, этюдов и коллажей из композиций храмовых росписей, которые он выполнил в церквях России и Алтайского края.

Торопов — убежденный реалист, воспевающий крестьянский труд и любовь к земле. Художник ищет вдохновение в простых сюжетах деревенской жизни. Его работам свойственна непринужденная простота композиции, мажорная яркость красок, мощь фактуры.

Цена билета: 5−30 рублей.

Бахтияр Мамедов и «Мамасита»

В «Фараоне» 28 октября выступит рэпер Бахтияр Мамедов, известный как Jah Khalib, один из лучших битмейкеров и продюсеров казахстанского хип-хопа. В его багаже много известнейших композиций, среди которых «Лейла», «Мамасита», «Мало кача», «Сжигая дотла», «Ты для меня» и другие.

По воспоминаниям Мамедова, на рэп его «подсадил» брат, подбрасывая ему записи DMX, Onyx, SwizzBeatz. Специализированная музыкальная школа по классу саксофона и Казахская Национальная консерватория дополнили домашнее образование.

Его музыка — это мужские мелодичные баллады, рассказанные правильными и нужными словами под работу хай-хэта и драм-машины.

Начало в 19:00. Цена билета: 1400−2500 рублей.

Безумная сказка

Спектакль «Алиса в стране чудес». Театр кукол «Сказка»

В театре кукол «Сказка» в воскресенье покажут премьеру спектакля «Алиса в Стране чудес». Постановка яркая, загадочная и абсурдная, как и сама сказка Кэрролла.

В прочтении режиссера Валерия Баджи это история о взрослении, о поиске себя в мире, который не всегда соответствует рациональным представлениям. Алисе предстоит сыграть в игру, правил которой она не знает, а какую награду получит героиня, зритель узнает в финале спектакля.

Начало в 11:00 и 13:00. Цена билета: 250−300 рублей.

Несокрушимый

Кадр из фильма «Несокрушимый». www.kinopoisk.ru.

В кинотеатрах идет отечественная драма «Несокрушимый». В основе фильма реальная история уникального подвига экипажа танка КВ-1. Приняв неравный бой, экипаж Семена Коновалова уничтожил 16 танков, 2 бронемашины и 8 автомашин с живой силой противника в районе хутора Нижнемитякин Тарасовского района Ростовской области.

Это история не плакатных героев, а разбитных, веселых, очень разных парней, которые просто хотели жить, но в решающую минуту сумели принять единственно верное решение и совершить подвиг достойный легенды. Подробнее о фильме здесь.