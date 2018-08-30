Куда сходить в Барнауле на выходных 1 и 2 сентября

В первые осенние дни барнаульцев ждет много интересных событий на открытых площадках, долгожданная кинопремьера, зрелищные спортивные соревнования и открытие обновленного театра. Рассказываем, где в эти выходные будет не скучно.

Cover party

Вечеринку с любимыми треками устроят 1 сентября в Harat’s Pub. Илья Нузиров и «Двери края» сыграют больше 20 кавер-версий групп Linkin Park, MUSE, Rhcp, «Звери», «Смысловые галлюцинации», «Жуки» и многое другое. Начало в 21:00. Вход свободный.

Пляжный волейбол

На выходных в Парке спорта Алексея Смертина пройдет чемпионат Сибирского федерального округа по пляжному волейболу. В соревнованиях принимают участие мужские и женские команды. Официальное открытие турнира — 1 сентября в 14:00. Вход свободный.

Выход в пустоту

Дом актера на Алтае. vk.com/domaktera22

1 сентября в 19:30 Дом актера на Алтае открывает новый сезон и отмечает день рождения — площадку открыли ровно год назад.

Гостям обещают погружение в новый формат реальности, здесь будет иммерсивное представление «Выход в пустоту» по произведениям современных писателей и драматургов, перформансы и живой звук.

Вход: 150 рублей. Зрителей просят не опаздывать.

День мясного гурмана

1 сентября на пл. Ветеранов пройдет традиционный гастрономический фестиваль. Помимо ярмарки организуют несколько новых зон с барбекю и полезным фастфудом. Готовить блюда для посетителей праздника будут известные шеф-повара края.

Также организуют отдельную площадку для детей. Фестиваль начнётся с 11:00. Детская зона будет работать до 17:00, зона барбекю — до 21:00.

«День мясного гурмана» Олег Богданов

Впервые в этом году будет много музыки. С 17:00 для гостей выступит духовой оркестр культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю. С 19:00 — кавер-группа «25 кадр».

В 21:00 прогремит праздничный фейерверк. Обещают пиротехническое шоу.

Финал «Гоголя»

На экраны вышла завершающая часть трилогии о Гоголе" — «Страшная месть». Гоголь близок к разгадке тайны своего рождения. Он начинает понимать, какая сила в нем заключена и насколько он сам опасен. В то же время Бинх и жители Диканьки всерьез подозревают, что Гоголь и есть Всадник.

Самая массовая тренировка

Парк спорта в Барнауле. Евгения Родочинская

В этом году Парк спорта Алексея Смертина готовится установить мировой рекорд по самой массовой городской тренировке. Для этого 2 сентября в парке должны собраться 4056 человек.

Здесь устроят большой праздник с розыгрышем внушительных призов, среди которых годовой запас питьевой воды, спортивное оборудование, семейная путевка в Белокуриху и айфон 8. Начало в 17:00.

Дрифт-соревнования

2 сентября в Барнауле впервые пройдут летние соревнования по дрифту среди профессионалов. Гостей ждут с 10:00 на парковке ТРЦ Galaxy 2 сентября.

Турнир организует сеть станций технического обслуживания G-Energy service при участии Алтайской федерации автомобильного спорта.

В соревнованиях примут участие около 20 профессиональных пилотов из Барнаула, Красноярска, Новосибирска. Зрителей ждут не только заезды, но и конкурсы с призами, а также дрифт-такси — желающие смогут проехать боком по треку вместе с пилотом. Вход свободный.

Твидовый ретро-велопробег

В Барнауле прошел третий велопробег в стиле ретро. 6 сентября 2015 годаю Анна Казанцева

2 сентября барнаульский клуб элегантных велосипедистов «Tweed Riders» проводит в Барнауле шестой ретро-велопробег.

В программе велозаезд по пр. Ленина на ретро-велосипедах в костюмах в стиле старой Англии. В усадьбе ГМИЛИКА пройдет праздник. Гостей с велосипедами и без них ждут конкурсы, танцплощадка с мастер-классами, экскурсии, кинопросмотр и пикник в стилистике первой половины XX века.

Праздник начнется в 13:00. Вход свободный.

Составить свой маршрут на выходные можно, посмотрев все события на 1 и 2 сентября в календаре Афиши.