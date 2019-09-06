«Мобильный» натюрморт: в барнаульском музее можно изучать картины с помощью смартфона

В экспозицию вошли 17 самобытных работ. Жанр каждой из них — натюрморт, что в переводе с французского означает «мертвая природа». Обычно на таких картинах посетители привыкли видеть вазы с цветами или фруктами. Художники расширили границы понимания этого жанра, изобразив абстрактные натюрморты. Младший научный сотрудник музея Александр Рыжов выделил среди них самые необычные.

Выставка алтайских художников «Необычный натюрморт» altapress.ru

Сергей Червов , «Деревня Красная»

Самая масштабная картина выставки — занимает отдельную стену в музее. Жанр «натюрморт» она получила за едва заметную чашу с фруктами по нижнему краю картины. Хотя издалека саму деревню тоже можно принять за букет цветов.

Главную тайну картины можно разгадать, если подойти к ней поближе. Вы увидите, как на полотне резкими штрихами проведено очертание «Троицы» Рублева, словно сам святой дух оберегает деревню.

Александр Андрусенко , «Один из нас»

Выставка картин алтайских художников «Необычный натюрморт» altapress.ru

В каждой работе можно найти множество подтекстов. Одна из самых «зашифрованных» — триптих художника Александра Андрусенко.

Александр Рыжов,

младший научный сотрудник художественного музея:

Работа разделена на три части — это небо, стол и земля. Это необычно для триптиха: обычно мы привыкли видеть их вертикальными, слева направо, а тут — горизонтальные, сверху вниз. Видя стол с пустыми стаканами, ложками, мы понимаем, что это поминальный обед — и сразу мы чувствуем минорное звучание картины. Стаканов на столе 12 — по числу апостолов на тайной вечере. Один стакан опрокинут — возможно, он символизирует Иуду. И, кстати, ложек всего 11. Название картины тоже отсылает к библейским сюжетам — помните, как Христос говорил «Один из вас предаст меня»?

Андрей Позднеев , «Натюрморт с цветами»

Выставка алтайских художников «Необычный натюрморт» altapress.ru

Еще одно довольно абстрактное произведение, отличающееся подачей и яркостью красок. Красные букеты на алом фоне больше напоминают деревья с пышными кронами. Штрихи буквально процарапаны в масле, словно детские рисунки на песке. Что они могут обозначать — каждый решит сам.

Майя Ковешникова , «В химической лаборатории»

Выставка алтайских художников «Необычный натюрморт» altapress.ru

На некоторых картинах можно увидеть, как с натюрмортом соседствуют другие жанры — портрет или пейзаж. Так, на втором плане картины Майи Ковешниковой «В химической лаборатории» можно увидеть неприглядную территорию завода с трубами во дворе.

Александр Рыжов,

младший научный сотрудник художественного музея:

Художник видела в этих химических склянках особую красоту. Они написаны в особом холодном колорите, в интересном чередующемся вертикальном ритме, напоминающим ноты.

Картины в смартфоне

Совсем скоро на экспозиции заработает мобильное приложение «Артефакт». Его необходимо скачать на свой смартфон, а на выставке навести камеру телефона на картину. На экране сразу высветится вся информация о работе: кто ее создал, в какие годы, какие у нее есть отличительные черты и на что следует обратить особое внимание для полного понимания композиции.

Работа мобильного приложения «Артефакт» в художественном музее altapress.ru Работа мобильного приложения «Артефакт» в художественном музее altapress.ru Работа мобильного приложения «Артефакт» в художественном музее altapress.ru Работа мобильного приложения «Артефакт» в художественном музее altapress.ru

Сейчас проверить функцию «Артефакта» можно на соседней выставке «Сказки русского леса». Научные сотрудники особо отметили, что в Алтайском крае приложение работает только в их музее.

Выставка «Необычный натюрморт» продлится до 29 сентября.