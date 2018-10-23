Рэпера Оксимирона обвинили в керченской трагедии

Общественная активистка Евгения Чудновец назвала рэпера Оксимирона причастным к бойне в Керчи и призвала Роскомнадзор заблокировать его клип «Последний звонок». Об этом пишет gazeta.ru.

Чудновец считает, что песня и клип спровоцировали керченского стрелка. Она предложила удалить или переписать песню, потому что «в ней обрисовывается план для подростка, как пойти и совершить массовое убийство детей».

Если рэпер не согласится сделать это, Евгения пригрозила, что обратится к уполномоченному по правам ребенка Анна Кузнецовой, чтобы та помогла прекратить гастроли рэп-исполнителя по стране.

Оксимирон выпустил песню «Последний звонок» в 2008 году. Она описывает события, похожие на массовой расстрел в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Клип на песню опубликован на YouTube в 2012 году.

Напомним, 17 октября в Керчи в местном политехническом колледже прогремел врыв и прозвучали выстрелы. Первоначально силовики предположили, что это был теракт, однако позже выяснилось, что стрельбу и взрыв устроил студент этого колледжа. В результате происшествия погиб 21 человек — 16 учащихся и 5 сотрудников учебного заведения.

Кто такая Евгения Чудновец

Евгения Чудновец стала известна после того, как 8 ноября 2016 года ее приговорили к шести месяцам колонии за репост видео на своей странице во «ВКонтакте». Женщину обвинили в распространении детской порнографии. В 2017 году она вышла на свободу после того, как суд отменил обвинительный приговор.