Обратная сторона Арбата: что происходит за забором пешеходной улицы Барнаула

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Работать — так ярко и с музыкой

В будний солнечный день на пешеходной улице барнаульцы надолго не задерживаются. С тяжелыми пакетами и сумками в руках, прикрываясь от сквозного ветра, они быстро пробегают от трамвайного кольца до шумного проспекте Ленина или обратно.

"Какая красота! Как изменился город!", — восторгается мужчина, который резко остановился посередине туристической зоны, пытаясь поделиться эмоциями с пробегающими горожанами.

Никто его не замечал и, по сути, не слышал. Он еще около минуты как вкопанный стоял на улице и что-то говорил в пустоту. Расслышать его речь было сложно — в кафе "Арбат" в это время играла попса: "Снова пьяный вечер, между нами ветер..."

Несколько месяцев назад фасады на пешеходной улице почистили от излишних баннеров и вывесок, привели в порядок территорию около зданий, позже обустроили саму улицы — Мало-Тобольская приобрела презентабельный вид. Но ненадолго.

Теперь у каждого входа в здания стоят разношерстные рекламные конструкции. Они "показывают", где находится магазин и что в нем продается. Вероятно, это единственная возможность у бизнеса заявить о своем присутствии на Мало-Тобольской и привлечь внимание пробегающих мимо барнаульцев. У некоторых входов установлены вешалки с одеждой, на пластиковых дверях висят наклейки о распродаже, на окнах — указатели.

Эти элементы и баннеры ярко выбиваются на архитектурном фоне зданий в исторической части города.

Реклама и вывески магазинов здесь повсюду. В центре пешеходной зоны стоит указатель всё того же кафе "Арбат". Рядом с шумным проспектом Ленина из колонок "орёт" навязчивая реклама местных магазинов.

Выйти из зоны комфорта

Вдоль свежеотремонтированной Мало-тобольской протянулся высокий коричневый забор. Он отгородил от предполагаемых туристов разруху вокруг Старого базара.

На презентации улицы в День города стена была наглухо закрыта, но теперь двери в изнанку туркластера открыта.

Обстановка на рынке совсем не та, что по "парадную" сторону забора. За стеной оказались шашлычные, чебуречные, палатки с одеждой и обувью, которые растянулись от проспекта Ленина до трамвайного кольца. Продавцы в них навязчиво предлагают что-нибудь купить или посмотреть.

Палатки разделяет полуразрушенное здание Центрального рынка. Рядом с ним и по всей территории бегают бездомные собаки вроде бы с добрым взглядом. Здесь их подкармливают местные работники.

Рядом с мостом через Барнаулку раскидан мелкий мусор. Иногда продавцы, не замечая проходящих мимо людей, громко ругаются матом.

Как торговали, так и будем

После реставрации на пешеходную улицу хлынули туристы и жители города, однако покупателей на уличном рынке больше не стало, рассказывают продавцы. Люди, которые приходят погулять в исторической части города, не заходят покупать лопаты для уборки снега или принадлежности для рыбалки.

По словам предпринимателей, улица преобразилась. В частности, парковка около трамвайного кольца может привлечь потенциальных покупателей. Ведь теперь здесь есть, где оставить автомобиль.

Местные продавцы считают, что торговля с улицы Мало-Тобольской не исчезнет. По крайней мере, их никто не просит покинуть территорию. "Мы же здесь не забесплатно стоим", — поясняют на рынке. По словам предпринимателей, даже если за забором появится павильон, "под крышу" уйдут не все.

Власти пока не сообщают, что будет с уличным рынком дальше. Известно, что собственник Старого базара Сергей Мудрик собирается построить на первом этаже бывшего Центрального рынка Барнаула современный рынок и несколько заведений общественного питания.

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Возможно, пешеходная станет гастрономическим центром Барнаула. Сейчас идут переговоры с властями, чтобы проводить на ул. Мало-Тобольской Дни алтайского сыра, праздник мясного гурмана, ярмарки алтайского меда.

О благоустройстве территории рядом со зданием бывшего рынка ничего не сообщается. Неизвестно также, как скоро исчезнет коричневый забор, который отделяет "презентабельную" пешеходную зону от пока "непрезентабельной" торговой площадки.

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