В Алтайском заповеднике обнаружили два новых редких вида лишайников

Ученые работали в полях, чтобы уточнить списки редкой и адвентивной флоры остепненных участков.
Два обнаруженных вида лишайника, Уснея коротковолосистая и Лептогиум Бурнета, были отмечены впервые для территории заповедника впервые.
При этом Лептогиум Бурнета входит в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Алтай.
Ранние сведения о лишайниках Алтайского заповедника содержались в двух работах 1938 года. В одной указано 29 видов, в другой — 14. В 1985—1990 годах проводилась инвентаризация флоры лишайников, но тот гербарий не сохранился.
На сегодняшний день, с учетом новых данных, в Алтайском заповеднике насчитывается 265 видов лишайников.
Ранее Алтайские ученые установили геном травы с историей в 100 тысяч лет — более 10 лет они проводили экспедиции и анализировали ковыль.