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В Алтайском заповеднике обнаружили два новых редких вида лишайников

Коллектив ученых в Алтайском заповеднике в 2021 году собрал более 350 листов гербария и коллекцию лишайников, в которой два вида оказались открытиями для этой местности.

Лишайники на куруме.
Лишайники на куруме.
Марьяна Лукашева / altzapovednik.ru

Ученые работали в полях, чтобы уточнить списки редкой и адвентивной флоры остепненных участков.

Два обнаруженных вида лишайника, Уснея коротковолосистая и Лептогиум Бурнета, были отмечены впервые для территории заповедника впервые.

При этом Лептогиум Бурнета входит в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Алтай.

Ранние сведения о лишайниках Алтайского заповедника содержались в двух работах 1938 года. В одной указано 29 видов, в другой — 14. В 1985—1990 годах проводилась инвентаризация флоры лишайников, но тот гербарий не сохранился.

На сегодняшний день, с учетом новых данных, в Алтайском заповеднике насчитывается 265 видов лишайников.

Ранее Алтайские ученые установили геном травы с историей в 100 тысяч лет — более 10 лет они проводили экспедиции и анализировали ковыль.

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