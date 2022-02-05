В Алтайском заповеднике обнаружили два новых редких вида лишайников

Коллектив ученых в Алтайском заповеднике в 2021 году собрал более 350 листов гербария и коллекцию лишайников, в которой два вида оказались открытиями для этой местности.

Ученые работали в полях, чтобы уточнить списки редкой и адвентивной флоры остепненных участков.

Два обнаруженных вида лишайника, Уснея коротковолосистая и Лептогиум Бурнета, были отмечены впервые для территории заповедника впервые.

При этом Лептогиум Бурнета входит в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Алтай.

Ранние сведения о лишайниках Алтайского заповедника содержались в двух работах 1938 года. В одной указано 29 видов, в другой — 14. В 1985—1990 годах проводилась инвентаризация флоры лишайников, но тот гербарий не сохранился.

На сегодняшний день, с учетом новых данных, в Алтайском заповеднике насчитывается 265 видов лишайников.

Ранее Алтайские ученые установили геном травы с историей в 100 тысяч лет — более 10 лет они проводили экспедиции и анализировали ковыль.