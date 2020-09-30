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Сибирские ученые развели хищного клопа и кубинскую божью коровку с маленькой прожорливой личинкой

Ученые Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий разводят хищного клопа для борьбы с колорадским жуком и кубинскую божью коровку для уничтожения тли​​, ​сообщает «Наука в Сибири».

Божья коровка.
Божья коровка.
CC0

Исследователи занимаются разработкой и совершенствованием экологически безопасной защиты растений от вредителей и болезней.

В частности, разводят хищного клопа рода Podisus, который охотится на колорадского жука.

«Этот клоп завезен с юга, он теплолюбивый, поэтому у нас в Сибири не живет и не приживется. Опасности того, что он заселит наш регион, нет», — заверила старший научный сотрудник Екатерина Ульянова.

В этом году хищного клопа уже пробовали выпускать на картофельные участки, но говорить об эффективности пока рано.

Хищный клоп рода Podisus.
Хищный клоп рода Podisus.
sbras.info.

Также разводят кубинскую божью коровку. Ее маленькие прожорливые личинки отлично уничтожают тлю.

«В отличие от местных собратьев, кубинская божья коровка способна размножаться круглый год, она не впадает в спячку и потому удобна для научных исследований», — подчеркнули ученые.

Не оставили без внимания и привычных сибирских божьих коровок — их также «улучшают» под конкретные задачи.

Ранее алтайские ученые научились успокаивать агрессивных куриц при помощи пучков света красного цвета.

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