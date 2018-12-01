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1 декабря в Барнауле перекроют площадь Сахарова

1 декабря в Барнауле начнут готовить к Новому году площадь Сахарова. Традиционно перекроют Социалистический проспект от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.

На площади Сахарова тает снежный городок. Ледяные скульптуры
На площади Сахарова тает снежный городок. Ледяные скульптуры
Дмитрий Лямзин

К Новому году на площади Сахарова в Барнауле установят ёлку, заготовят 550 кубометров льда, возведут 8 башен, 4 горки и ледовый аттракцион. В эти конструкции встроят подсветку, поэтому они будут переливаться огнями в темное время суток.

Открыть проезд планируют к вечеру 17 января, когда демонтируют все элементы городка.

Также с 1 декабря по 14 января перекроют подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (улица Чайковского, 21) — там будут строить новогодний городок Центрального района.

Кроме того, в день открытия районных елок 29 декабря с 15 до 19 часов запретят проезд по улице Георгия Исакова от четной до нечетной стороны улицы Островского (пл.Мира), а с 17 до 18 — по четной стороне проспекта Ленина от улицы Чеглецова до улицы Петра Сухова (рядом с ДК «Трансмаш»).

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