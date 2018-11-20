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Новый год
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Гороскоп на 2019: чего ожидать от года Свиньи

2019 год пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи. Астрологи отмечают, что для большинства знаков Зодиака 2019 год станет судьбоносным. Рассказываем, чего ждать от нового года и в чем повезет в 2019-м.

Новый год. Время. Полночь.
Новый год. Время. Полночь.
СС0.

В 2019-м в приоритете будут такие качества, как сила, стремительность, оптимизм и новаторство. Этот период предназначен не для духовного, а материального развития. В год Свиньи не будет знаков, которые не достигнут желаемого результата, пишет astroscope.ru.

  • Знакам Воды (Крысе и Свинье) 2019 год поможет наверстать упущенное.
  • Знаки Земли (Бык, Дракон, Овца и Собака) получат уникальные шансы кардинально изменить жизнь.
  • Представителям стихии Дерева (Тигру и Кролику) повезет и в любви, и в работе.
  • Знаки Металла (Обезьяне и Петуху) смогут самореализоваться и сделают много полезного для близких людей.
  • Огненным знакам (Змее и Лошади) в 2019 году предстоит совершить подвиг, который не забудут окружающие.

По мнению астрологов, в 2019-м нужно сфокусироваться только на значимых вещах. В год Свиньи не стоит откладывать дела в долгий ящик, лучше делать их здесь и сейчас.

Новый год, подарки.
Новый год, подарки.
СС0

Считается, что год Свиньи подходит для заключения семейных союзов и возобновления отношений с родными людьми.

Для бизнеса год Свиньи будет успешным. 2019 год благоприятен для приобретения новых знаний и навыков. В работе рекомендуют сохранять позитивное настроение и идти к намеченной цели. 2019-й отлично подходит для продвижения по службе или перехода на новую должность, пишет moon-today.com. Если считаете, что выбранная профессия вам не подходит, самое время сменить ее.

Согласно гороскопу, в 2019 году будет два сложных периода: февраль-март и октябрь-ноябрь. На работе могут возникнуть трудности с коллегами, появятся срочные дела, которые потребуется решить. Астрологи не советуют планировать на эти месяцы отпуск, переезд или ремонт.

Лучших результатов добьется тот, кто сможет вовремя подстраиваться под изменчивые условия, быстро ориентироваться в незнакомой ситуации.

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