Как избежать похмелья на Новый год-2018

Йод

За два дня перед застольем кушайте продукты, богатые йодом: морские моллюски, креветки, морская капуста. Альтернатива - БАД с содержанием йода. Доза йода должна быть примерно 10-12 мкг на 1 кг массы тела (это в три раза больше обычной суточной дозы йода). Это будет стимулировать выработку гормонов щитовидной железы, и к моменту их наибольшей концентрации в крови окисление алкоголя пойдет быстрее.

Желчегонные

Утром того дня, в который предстоит застолье, примите на выбор:

Препарат Liv-52. Продаётся в любой аптеке в виде таблеток или сиропа. Принимайте одну таблетку или половину чайной ложки сиропа на каждые 17 кг массы тела;

Желчегонный сбор номер 2. Продаётся в аптеках. Нужно заваривать в стакане. Доза - столовая ложка сухой травы на 200 мл итогового настоя - способ приготовления описан на упаковке с травами;

Сироп шиповника 2 столовые ложки;

Кукурузные рыльца 2 ст. ложки на 200 мл кипятка.

Эти средства усиливают желчеотток, что обеспечивает работу печени по обезвреживанию ядов и защищает поджелудочную железу.

Аспирин

За сутки перед употреблением алкоголя примите 0,3-0,5 г ацетилсалициловой кислоты. Она ослабит действие алкоголя. При этом принимать аспирин одновременно с алкоголем категорически нельзя.

"Разгонная доза"

В срок от 5 до 2,5 часов до начала возлияний можно принять самостоятельно сделанный простой коктейль — 150 мл классического тоника (Schweppes, Evervess) и 50-70 г водки или 20-25 г спирта. Таким образом в организме активизируются ферменты, окисляющие алкоголь, а значит основная доза алкоголя будет встречена уже должным образом, что облегчит его усвоение.

Ферменты

За час до застолья примите на выбор: мезим-форте; абомин; вобэнзим; креон; юниэнзим. Дозировка вдвое большая той, которая будет указана в инструкции к препарату для однократного приёма. Это ускорит переработку пищи, в том числе и алкоголя и разгрузит желудочно-кишечный тракт.

Янтарная кислота

Примите две таблетки янтарной кислоты за один час до застолья. Средство противопоказано язвенникам. Кислота активирует обмен веществ и происходит интенсивная биохимическая детоксикация организма.

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