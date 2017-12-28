Как запечь мясо в духовке в Новый год-2018

Буженина

Свинину промыть, обсушить бумажным полотенцем. Наколоть кусок со всех сторон зубочисткой примерно 10-15 раз. Чеснок измельчить, добавить сливки, горчицу, перец и соль. Соус получается конститенции сметаны. Выложить кусок свинины на фольгу. Обмазать мясо со всех сторон соусом. Завернуть в фольгу и поставить в разогретую до 200С градусов духовку примерно на 1 час. Дать мясу полностью остыть. Нарезать тонкими ломтиками, подавать охлажденным.

Свинина в медовой глазури

Смешайте шесть столовых ложек меда с четырьмя столовыми ложками дижонской горчицы, двумя столовыми ложками уксуса и тремя столовыми ложками соевого соуса, соль и перец добавьте по вкусу. Положите полтора килограмма свинины (вырезка) в форму для выпечки. Равномерно распределите глазурь по мясу.

Выпекайте в предварительно разогретой до 180С духовке не накрывая, пока внутренняя температура мяса не достигнет 70С, это займет около часа. Достаньте из духовки и дайте постоять 10 минут перед тем, как нарезать.

Баранья нога с розмарином

Сделайте в бараньей ноге надрезы ножом и вставьте в разрезы дольки чеснока. Слегка смажьте мясо растительным маслом. Щедро посолите и поперчите, сверху и снизу положите несколько веточек свежего розмарина.

Запекайте при температуре 180C до средней степени готовности (примерно 2,5-3 часа). Не запекайте баранину слишком долго, она получается самой нежной и ароматной, когда центр в разрезе слегка розовый. Время запекания можно просчитать так: на каждые 500 г баранины 15-20 минут + еще 10 минут к общему времени. Дайте мясу постоять 15 минут, перед тем, как разрезать.

Фаршированный карбонат

Килограмм карбоната натереть тимьяном, солью, перцем и чесноком. Разрезать, чтобы получился большой плоский кусок и отбить слегка молотком.

Приготовить начинку: лук мелко нарезать и обжарить на сливочном масле. Добавить грибы и обжаривать 5 минут. Остудить. Затем добавить панировочные сухари, сыр и зелень петрушки, перемешать. Приправить солью и перцем.

На мясе равномерно распределить начинку, свернуть в рулет и сколоть зубочистками. Обернуть кусочками бекона. Духовку разогреть до температуры 180С. Мясо переложить в жаровню, сбрызнуть водой и запекать около часа. После выпечки мясо оставить на 10-15 минут в жаровне, благодаря этому сок из мяса не будет вытекать, когда будете резать.

Свиная рулька

Возьмите два килограмма свиного филе, сверху ножом сделайте проколы, разрезы начините чесноком. Посолите и поперчите мясо. На дно противня или формы для запекания выложите три лавровых листа и мясо жирком вверх. В чашке смешайте ложку тимьяна с 0,5 стакана яблочного уксуса и вылейте сверху на мясо.

Запекайте в разогретой до 170С духовке три часа. Внутренняя температура мяса должна быть 70С. Пока свинина запекается, периодически поливайте соками из противня. Выньте и дайте постоять 10 минут перед тем, как разрезать.