Приметы в год Желтой Земляной Собаки: чихать в новогоднюю ночь — к счастью

Мы, хоть и живем в XXI веке, по прежнему верим в приметы. Особенно в канун Нового года, когда хочется поверить в сказку и сделать все по правилам. Altapress.ru напоминает, на что стоит обратить внимание, чтобы будущий год принес только радость.

Предновогоднюю уборку следует закончить до захода солнца, чтобы не вымести случайно из дома семейное счастье.

Накануне праздника не давайте деньги в долг и возвратите занятые деньги сами.

Выберите наряд и украшения, которые понравятся тотему - жёлтой земляной Собаке. Они должны быть не вычурными и соответствовать цвету года ( все оттенки желтого, а также красный, золотистый, оранжевый, горчичный, бежевый, розовый, мятный).

Если вы желаете иметь крепкую семью, то свяжите ножки стола толстой веревкой.

Воздержитесь от игр в карты. Это обезопасит вас от лишнего азарта в новом году.

Выбирайте простые и недорогие подарки из натурального камня или дерева. Это отгонит от вас меркантильных людей. При бое курантов бросьте в бокал монетку и загадайте желание, а потом на протяжении года постоянно носите ее в кошельке. Желание обязательно исполнится.

Если женщина хочет избавиться от чего-то, ей нужно накинуть на плечи легкий шарфик. Во время последнего удара курантов сбросьте его и забудьте о том, что мешало жить.

Если у вас есть камин,постарайтесь поддерживать в нем огонь до самого утра. Не занимайте предметы, связанные с огнем: свечи, спички или дрова.

В новогоднюю ночь не стоит переживать,если на вас напал чих. Это свидетельство счастливого года для всех присутствующих.

Если в новогоднюю ночь с елки упали три шара и разбились, то вас ждет пополнение в семье.

Как только вы проснетесь первого января, первым делом поцелуйте свою половинку, чтобы в семье воцарилась любовь.

В первый день Нового года не занимайтесь тяжелой работой, иначе весь год будет тяжелым. Раньше незамужние девушки, желающие узнать свое будущее, шли за молоком. Согласно поверью, если оно не кисло семь дней, то в новом году их обязательно ждала свадьба.

По встрече с животным утром первого января также судили о том, что будет. Кошка предвещала романтическую встречу, птица — дальнее путешествие, а собака говорила о том, что будет встреча со старым другом или новое знакомство.

Плохая примета — получить в подарок часы, полотенце или зеркало. Если все-таки вам вам сделали такой подарок, отдайте взамен монетку. Это убережет вас от негативных последствий. Источик god2018.su