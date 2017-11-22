Приметы в год Желтой Земляной Собаки: чихать в новогоднюю ночь — к счастью

Мы, хоть и живем в XXI веке, по прежнему верим в приметы. Особенно в канун Нового года, когда хочется поверить в сказку и сделать все по правилам. Altapress.ru напоминает, на что стоит обратить внимание, чтобы будущий год принес только радость.
- Предновогоднюю уборку следует закончить до захода солнца, чтобы не вымести случайно из дома семейное счастье.
- Накануне праздника не давайте деньги в долг и возвратите занятые деньги сами.
- Выберите наряд и украшения, которые понравятся тотему - жёлтой земляной Собаке. Они должны быть не вычурными и соответствовать цвету года ( все оттенки желтого, а также красный, золотистый, оранжевый, горчичный, бежевый, розовый, мятный).
- Если вы желаете иметь крепкую семью, то свяжите ножки стола толстой веревкой.
- Воздержитесь от игр в карты. Это обезопасит вас от лишнего азарта в новом году.
- Выбирайте простые и недорогие подарки из натурального камня или дерева. Это отгонит от вас меркантильных людей.
- При бое курантов бросьте в бокал монетку и загадайте желание, а потом на протяжении года постоянно носите ее в кошельке. Желание обязательно исполнится.
- Если женщина хочет избавиться от чего-то, ей нужно накинуть на плечи легкий шарфик. Во время последнего удара курантов сбросьте его и забудьте о том, что мешало жить.
- Если у вас есть камин,постарайтесь поддерживать в нем огонь до самого утра. Не занимайте предметы, связанные с огнем: свечи, спички или дрова.
- В новогоднюю ночь не стоит переживать,если на вас напал чих. Это свидетельство счастливого года для всех присутствующих.
- Если в новогоднюю ночь с елки упали три шара и разбились, то вас ждет пополнение в семье.
- Как только вы проснетесь первого января, первым делом поцелуйте свою половинку, чтобы в семье воцарилась любовь.
- В первый день Нового года не занимайтесь тяжелой работой, иначе весь год будет тяжелым.
- Раньше незамужние девушки, желающие узнать свое будущее, шли за молоком. Согласно поверью, если оно не кисло семь дней, то в новом году их обязательно ждала свадьба.
- По встрече с животным утром первого января также судили о том, что будет. Кошка предвещала романтическую встречу, птица — дальнее путешествие, а собака говорила о том, что будет встреча со старым другом или новое знакомство.
- Плохая примета — получить в подарок часы, полотенце или зеркало. Если все-таки вам вам сделали такой подарок, отдайте взамен монетку. Это убережет вас от негативных последствий.
Источик god2018.su
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