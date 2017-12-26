Новосибирский провайдер снял в Барнауле эротический календарь с приглашенными моделями

Традиционный новогодний эротический календарь интернет-провайдера "Авантел" в этот раз снимался в Барнауле, пишет НГС. В нем показаны привлекательные девушки, выполняющие тяжелую работу.
В компании пояснили, на 2018 год они выпустили два календаря. Один с легкой эротикой для тех, кто с нетерпением ждет каждого выпуска авантеловских постеров, а второй — для скромных людей, в нем показаны шедевры мировой живописи, тюнингованные под тематику "телеком".
Календарь с девушками снимали в столице Алтайского края со специально приглашенными моделями. На снимках девушки выполняют "мужскую работу", при этом успевают снять себя для соцсетей.
Напомним, что провайдер делал футуристический календарь на 2196 год, а в 2014 году даже пригласил сниматься в своем календаре девушку, которая вошла в ТОП-50 самых сексуальных жительниц России по версии журнала "MAXIM".
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