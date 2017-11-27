5 оригинальных закусок к новогоднему столу-2018

Чем удивить гостей в Новый год Желтой Земляной Собаки? Порадуйте собравшихся оригинальными закусками. Не тратьте время на поиск хороших рецептов. Altapress.ru подготовил несколько вариантов блюд, которые удивят ваших гостей за новогодним столом.
Королевская закуска с мини-блинчиками и красной икрой
Ингредиенты на 10 порций:
- молоко — 100 мл
- сметана — 50 гр
- яйца — 3 шт
- мука — 135 гр
- пекарский порошок — 3/4 чайных ложки
- копченая семга — 300 гр
- сливочный сыр — 200 гр
- икра — 50 гр (настоящая или заменитель)
Приготовьте тесто для блинчиков. В миске смешайте сметану, молоко и яйца и взбейте венчиком. В другой миске смешайте муку и пекарский порошок, в центре ложкой сделайте углубление. Яично-молочную смесь вылейте в углубление и замешайте тесто. Мешайте, пока не получите однородную массу без комочков. Сковороду нагрейте и смажьте сливочным маслом. Ложкой сформируйте маленькие блинчики. Выпекайте с двух сторон до готовности. Готовые блинчики слегка остудите. Семгу нарежьте тонкими пластами. На блинчик выложите немного сливочного сыра, затем сверните пласт семги, сверху выложите ложечку икры.
Королевские креветки в кляре
Ингредиенты на 6 порций:
- королевские креветки — 0,5 кг
- светлое пиво или минеральная вода — 1 стакан
- чеснок — по вкусу
- мука — 6-7 столовых ложек
- растительное масло — 0,5 стакана
- яйцо — 1 шт
- лимон — 1 шт
Креветки размораживаем, тщательно промываем и очищаем. Чтобы вкус получился более насыщенным, замаринуем их на 10-15 минут. Для маринада в растительное масло (лучше оливковое) добавляем тертый чеснок по вкусу, немного соли и молотого душистого перца.
Готовим кляр за 15-20 минут до жарки креветок. В муку вливаем пиво или минеральную воду и вбиваем яйцо. Тесто должно получиться как на блины. Замаринованные креветки обсушиваем бумажным полотенцем. Берем креветку за хвостик и обмакиваем в кляр. На разогретую с растительным маслом сковороду выкладываем креветки. Они жарятся 2-3 минуты, если дольше — станут жесткими. Главное, чтобы подрумянилась корочка. Выкладываем их на тарелку, сбрызгиваем лимонным соком. Подаем на листьях салата с порезанным на дольки лимоном.
Сырные шарики с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- замороженные крабовые палочки (или крабовое мясо) — 200 гр
- плавленный сыр — 200 гр
- слабосоленая семга (по желанию) — 50-100 гр
- укроп — 1 пучок
- чеснок — по вкусу
- майонез для заправки
Замороженные крабовые палочки и сыр натереть на крупной терке терке. Семгу мелко порезать. В миску сложить крабовые палочки, сыр, семгу, пропущенный через пресс чеснок, добавить майонез и немного укропа. Влажными руками скатать из смеси небольшие шарики. Обвалять в мелко порезанном укропе. Получившиеся шарики выложить на блюдо и подавать на стол.
Пикантные орешки с сюрпризом
Ингредиенты:
Для теста:
- мука — 185 гр
- сахар — 1/2 чайной ложки
- соль — 1/2 чайной ложки
- сливочное масло — 115 гр
- вода ледяная — 40-60 мл
- яблочный уксус или лимонный сок — 1 чайная ложка
Для начинки:
- колбаса "Салями" — 3-4 ломтика
- чернослив — 6-8 штук
- грецкий орех — 30 гр
- сыр — 30 гр
- майонез
- соль
Для приготовления теста в воду нужно добавить уксус, а после поставить ее в морозильную камеру на 15 минут. Муку просеять, добавить сахар, соль и порезанное кубиками сливочное масло (оно должно быть из холодильника) и быстро порубить ножом в крошку. Затем собрать в горку, в середине сделать углубление и, вливая понемногу ледяную воду, замесить тесто. Его завернуть в пленку и убрать на 10 минут в холодильник, а затем тесто разделить на маленькие кусочки, чуть больше лесного ореха. Выложить шарики теста в разогретую орешницу и выпекать до легкого румяного цвета, готовые скорлупки охладить.
Для начинки колбасу нарезать маленькими кубиками, чернослив хорошо промыть, обсушить и тоже мелко порезать, орехи обжарить и мелко порубить, сыр натереть на мелкой терке, все соединить, посолить и заправить небольшим количеством майонеза. Скорлупки испеченных орешков заполнить начинкой и склеить попарно. Закусочные орешки готовы!
Морковные "Мандаринки"
Ингредиенты:
- отварная морковь — 1-2 штуки
- твердый сыр ("Голландский", "Российский" ) — 100 г
- майонез — 3 ст. ложки
- арахис жареный — 50 г
- 1 зубчик чеснок — по желанию
- лавровый лист или листья мандаринов — для украшения
Натираем на мелкой терке отдельные миски сыр и морковь. Готовим сырную начинку для закусочных "мандаринок". К натертому сыру выдавливаем через пресс чеснок, добавляем майонез и тщательно перемешиваем. Начинаем формировать мандаринку. Берем столовую ложку сырно-чесночной начинки и прямо на ладони делаем в ней небольшую выемку, кладем туда арахис, скатываем в шарик. Вместо арахиса можно положить, к примеру, оливки.
Натертая морковь будет выполнять роль кожуры "мандаринки". Берем готовый шарик и обмакиваем его в морковной стружке. "Мандаринка" готова. Чтобы они были похожими на настоящие, можно украсить их листочками. Подойдет лавровый лист, но свежее и ярче будут выглядеть зеленые листья цитрусовых. Можно использовать листья зеленого базилика или орегано, это придаст закуске необычный аромат.
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