Новый год Имидж

Платья на Новый год-2018

Сегодня, 20:43.
Жизнь

До главной ночи в году еще месяц, но позаботиться о выборе наряда нужно уже сейчас. Платье на Новый год-2018 должно соответствовать нескольким параметрам, чтобы порадовать хозяйку года — Желтую Земляную Собаку.

Платье на Новый год-2018 должно быть сдержанным и не сильно карнавальным. Отличным вариантом будут элегантные английские наряды в стиле монарших особ Британии. Просто — не значит "скучно". Не забудьте добавить к вашему наряду яркий аксессуар или какую-нибудь фишку. Например, темное платье с кружевами и ярким ремешком.

Выбирая платье, не забывайте про главный цвет Нового года-2018 — желтый. Он отлично сочетается с зеленым, красным и оранжевым.

Платье. Девушки. Новый год.
Платье. Девушки. Новый год

Платье черного цвета — "вечная классика", которая будет уместна на любом празднике, будь то корпоратив или посиделки с друзьями. К платью можно добавить ожерелье, бант или пояс.

Стилисты предлагают в этом году надеть платья вечерних фасонов — новогодние платья с открытой спиной, платья в пол, с корсетом.

Яркие платья в паетках, со стразами будут очень популярны в этом году.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus