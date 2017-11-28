Платья на Новый год-2018

До главной ночи в году еще месяц, но позаботиться о выборе наряда нужно уже сейчас. Платье на Новый год-2018 должно соответствовать нескольким параметрам, чтобы порадовать хозяйку года — Желтую Земляную Собаку.
Платье на Новый год-2018 должно быть сдержанным и не сильно карнавальным. Отличным вариантом будут элегантные английские наряды в стиле монарших особ Британии. Просто — не значит "скучно". Не забудьте добавить к вашему наряду яркий аксессуар или какую-нибудь фишку. Например, темное платье с кружевами и ярким ремешком.
Выбирая платье, не забывайте про главный цвет Нового года-2018 — желтый. Он отлично сочетается с зеленым, красным и оранжевым.
Платье черного цвета — "вечная классика", которая будет уместна на любом празднике, будь то корпоратив или посиделки с друзьями. К платью можно добавить ожерелье, бант или пояс.
Стилисты предлагают в этом году надеть платья вечерних фасонов — новогодние платья с открытой спиной, платья в пол, с корсетом.
Яркие платья в паетках, со стразами будут очень популярны в этом году.
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