Новый год Развлечения

Психологи рассказали, как лучше всего распрощаться с новогодней елкой

Сегодня, 11:12.
Развлечения

Психологи советуют убирать новогодние елки в первый рабочий день после праздников, чтобы настроиться на рабочий лад, пишут РИА Новости. Хотя можно это делать сразу после Старого Нового года.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка. Фото : СС0.

Кандидат психологических наук Ольга Махоновская рекомендует убрать елку в первый рабочий день после окончания новогодних каникул, чтобы легче войти в рабочий режим.

По ее словам, это важно и для школьников. Чтобы они легче втянулись в учебный процесс, лучше всего убирать новогоднюю елку сразу после окончания каникул.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus