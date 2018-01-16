Психологи рассказали, как лучше всего распрощаться с новогодней елкой

Кандидат психологических наук Ольга Махоновская рекомендует убрать елку в первый рабочий день после окончания новогодних каникул, чтобы легче войти в рабочий режим.

По ее словам, это важно и для школьников. Чтобы они легче втянулись в учебный процесс, лучше всего убирать новогоднюю елку сразу после окончания каникул.