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Рождественский пост 2018−2019: календарь питания с 10 по 16 декабря

Рождественский пост длится уже полторы недели: он начался 28 ноября и завершится 7 января, в праздник Рождества Христова. Рассказываем, что можно есть с 10 по 16 декабря по правилам строгого Рождественского поста 2018.

Новый год, Рождество
Новый год, Рождество
СС0

Рождественский пост 2018: питание по дням

  • 10 декабря, понедельник — пища с растительным маслом;
  • 11 декабря, вторник — пища с растительным маслом;
  • 12 декабря, среда — горячая пища без масла;
  • 13 декабря, четверг — можно есть рыбу;
  • 14 декабря, пятница — горячая пища без масла;
  • 15 декабря, суббота — можно есть рыбу;
  • 16 декабря, воскресенье — можно есть рыбу.

Эти правила питания в пост — из строгого монастырского устава. Обычные верующие, как правило, постятся менее строго. Они исключают из пищи рыбу только в среду и пятницу, а также со 2 по 6 января, и не практикуют сухоядение, пишет журнал «Фома».

В церкви говорят, что пост не должен вредить здоровью, поэтому степень строгости поста лучше обсудить не только со священником, но и с врачом.

Новый год и Рождество.
Новый год и Рождество.
СС0

Рождественский пост: календарь питания 2018

Во время Рождественского поста до 19 декабря пост менее строгий: согласно монастырскому уставу, по понедельникам можно есть горячую пищу без масла, а во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно есть рыбу, крупы с растительным маслом. В среду и пятницу положено сухоядение (овощи, фрукты, хлеб).

Далее, до 2 января пост становится строже. Теперь рыбу в монастырях едят только по субботам и воскресеньям.

В период «предпразднества», со 2 по 6 января, рыбу не едят, а пищу с маслом можно только в субботу и воскресенье. И по традиции, самый строгий пост — 6 января, в Сочельник.

Новый год, Рождество.
Новый год, Рождество.
СС0

В чем суть Рождественского поста?

Рождественский пост — это период для интенсивного духовного роста, усердной молитвы и добрых дел.

Ограничения в еде и развлечениях нужны для того, что подготовиться к великому христианскому празднику — Рождеству, и встретить его радостно, свободными от суеты.

Поэтому в Рождественский пост ни в коем случае не стоит осуждать людей, которые не постятся, и ругаться из-за соблюдения поста.

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