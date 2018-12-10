Рождественский пост 2018−2019: календарь питания с 10 по 16 декабря

Рождественский пост длится уже полторы недели: он начался 28 ноября и завершится 7 января, в праздник Рождества Христова. Рассказываем, что можно есть с 10 по 16 декабря по правилам строгого Рождественского поста 2018.

Рождественский пост 2018: питание по дням

10 декабря , понедельник — пища с растительным маслом;

понедельник — пища с растительным маслом; 11 декабря , вторник — пища с растительным маслом;

вторник — пища с растительным маслом; 12 декабря , среда — горячая пища без масла;

среда — горячая пища без масла; 13 декабря , четверг — можно есть рыбу;

четверг — можно есть рыбу; 14 декабря , пятница — горячая пища без масла;

пятница — горячая пища без масла; 15 декабря , суббота — можно есть рыбу;

суббота — можно есть рыбу; 16 декабря , воскресенье — можно есть рыбу.

Эти правила питания в пост — из строгого монастырского устава. Обычные верующие, как правило, постятся менее строго. Они исключают из пищи рыбу только в среду и пятницу, а также со 2 по 6 января, и не практикуют сухоядение, пишет журнал «Фома».

В церкви говорят, что пост не должен вредить здоровью, поэтому степень строгости поста лучше обсудить не только со священником, но и с врачом.

Новый год и Рождество. СС0

Рождественский пост: календарь питания 2018

Во время Рождественского поста до 19 декабря пост менее строгий: согласно монастырскому уставу, по понедельникам можно есть горячую пищу без масла, а во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно есть рыбу, крупы с растительным маслом. В среду и пятницу положено сухоядение (овощи, фрукты, хлеб).

Далее, до 2 января пост становится строже. Теперь рыбу в монастырях едят только по субботам и воскресеньям.

В период «предпразднества», со 2 по 6 января, рыбу не едят, а пищу с маслом можно только в субботу и воскресенье. И по традиции, самый строгий пост — 6 января, в Сочельник.

Новый год , Рождество. СС0

В чем суть Рождественского поста?

Рождественский пост — это период для интенсивного духовного роста, усердной молитвы и добрых дел.

Ограничения в еде и развлечениях нужны для того, что подготовиться к великому христианскому празднику — Рождеству, и встретить его радостно, свободными от суеты.

Поэтому в Рождественский пост ни в коем случае не стоит осуждать людей, которые не постятся, и ругаться из-за соблюдения поста.