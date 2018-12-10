Рождественский пост 2018−2019: календарь питания с 10 по 16 декабря

Рождественский пост 2018: питание по дням
- 10 декабря, понедельник — пища с растительным маслом;
- 11 декабря, вторник — пища с растительным маслом;
- 12 декабря, среда — горячая пища без масла;
- 13 декабря, четверг — можно есть рыбу;
- 14 декабря, пятница — горячая пища без масла;
- 15 декабря, суббота — можно есть рыбу;
- 16 декабря, воскресенье — можно есть рыбу.
Эти правила питания в пост — из строгого монастырского устава. Обычные верующие, как правило, постятся менее строго. Они исключают из пищи рыбу только в среду и пятницу, а также со 2 по 6 января, и не практикуют сухоядение, пишет журнал «Фома».
В церкви говорят, что пост не должен вредить здоровью, поэтому степень строгости поста лучше обсудить не только со священником, но и с врачом.
Рождественский пост: календарь питания 2018
Во время Рождественского поста до 19 декабря пост менее строгий: согласно монастырскому уставу, по понедельникам можно есть горячую пищу без масла, а во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно есть рыбу, крупы с растительным маслом. В среду и пятницу положено сухоядение (овощи, фрукты, хлеб).
Далее, до 2 января пост становится строже. Теперь рыбу в монастырях едят только по субботам и воскресеньям.
В период «предпразднества», со 2 по 6 января, рыбу не едят, а пищу с маслом можно только в субботу и воскресенье. И по традиции, самый строгий пост — 6 января, в Сочельник.
В чем суть Рождественского поста?
Рождественский пост — это период для интенсивного духовного роста, усердной молитвы и добрых дел.
Ограничения в еде и развлечениях нужны для того, что подготовиться к великому христианскому празднику — Рождеству, и встретить его радостно, свободными от суеты.
Поэтому в Рождественский пост ни в коем случае не стоит осуждать людей, которые не постятся, и ругаться из-за соблюдения поста.