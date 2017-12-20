Самые дешевые салаты на Новый год-2018

Дороговизны закускам обычно придают яйца, мясо и несезонные или экзотические овощи и фрукты. Их можно вовсе исключить или заменить другими продуктами. Вот 15 вариантов салатных сочетаний, с которыми можно пофантазировать на кухне:

сухарики, яблоко, консервированная кукуруза, зелень, майонез, колбаса

отварная фасоль, сыр, колбаса, сухарики, майонез

классическая "шуба" - сельдь, картофель, лук, морковь, яйца, свекла. Выкладывайте все это слоями именно в таком порядке, пропитайте майонезом. Если не любите запах лука с селедкой, используйте вместо него тертое яблоко. Можно приготовить этот салат и без сельди

помидоры, колбасный сыр, консервированная кукуруза, сухарики, майонез

отварная куриная или говяжья печень, свежие огурцы, сыр, кукуруза, майонез

плавленый сыр, чеснок, помидоры, сухарики, зелень, майонез

отварной рис, яйца (можно обойтись без них), рыбные консервы, свежий огурец, майонез

рубленая капуста, тертая морковка, подсолнечное масло, немного клюквы, перец, чуть-чуть сахара и уксуса

тертая морковь, майонез, сыр, чеснок

отварной картофель, соленые или маринованные огурцы, репчатый лук, майонез

отварная зеленая стручковая фасоль, вареные яйца, репчатый лук, сметана или майонез

свежая капуста, крабовые палочки, тертая морковь, кукуруза, майонез

отварная или консервированная фасоль, соленые или маринованные огурцы, колбаса, отварной картофель, лук, майонез

крабовые палочки, консервированная кукуруза, вареные яйца, сметана

свежая капуста, тертая морковь, консервированная кукуруза, тертое яблоко, майонез.

Просто смешайте все ингредиенты в тех пропорциях которые вам нравятся и заправьте. Сухарики не смешивайте, иначе они размякнут. Посыпьте ими салат сверху.