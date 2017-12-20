Самые дешевые салаты на Новый год-2018

Если бюджет новогодних праздников не предусматривает ломящийся от яств стол, стоит существенно сэкономить на закусках. Полезные и вкусные салаты можно сделать из дешевых продуктов.
Дороговизны закускам обычно придают яйца, мясо и несезонные или экзотические овощи и фрукты. Их можно вовсе исключить или заменить другими продуктами. Вот 15 вариантов салатных сочетаний, с которыми можно пофантазировать на кухне:
- сухарики, яблоко, консервированная кукуруза, зелень, майонез, колбаса
- отварная фасоль, сыр, колбаса, сухарики, майонез
- классическая "шуба" - сельдь, картофель, лук, морковь, яйца, свекла. Выкладывайте все это слоями именно в таком порядке, пропитайте майонезом. Если не любите запах лука с селедкой, используйте вместо него тертое яблоко. Можно приготовить этот салат и без сельди
- помидоры, колбасный сыр, консервированная кукуруза, сухарики, майонез
- отварная куриная или говяжья печень, свежие огурцы, сыр, кукуруза, майонез
- плавленый сыр, чеснок, помидоры, сухарики, зелень, майонез
- отварной рис, яйца (можно обойтись без них), рыбные консервы, свежий огурец, майонез
- рубленая капуста, тертая морковка, подсолнечное масло, немного клюквы, перец, чуть-чуть сахара и уксуса
- тертая морковь, майонез, сыр, чеснок
- отварной картофель, соленые или маринованные огурцы, репчатый лук, майонез
- отварная зеленая стручковая фасоль, вареные яйца, репчатый лук, сметана или майонез
- свежая капуста, крабовые палочки, тертая морковь, кукуруза, майонез
- отварная или консервированная фасоль, соленые или маринованные огурцы, колбаса, отварной картофель, лук, майонез
- крабовые палочки, консервированная кукуруза, вареные яйца, сметана
- свежая капуста, тертая морковь, консервированная кукуруза, тертое яблоко, майонез.
Просто смешайте все ингредиенты в тех пропорциях которые вам нравятся и заправьте. Сухарики не смешивайте, иначе они размякнут. Посыпьте ими салат сверху.
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