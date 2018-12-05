Краевой суд вынес решение по спору АлтГУ с экс-деканом юрфака Натальей Карловой

4 декабря Алтайский краевой суд удовлетворил апелляцию АлтГУ по спору с экс-деканом юридического факультета Натальей Карловой. Решение о ее возвращении на должность, которое принял районный суд в сентябре , отменили. «С этого дня я официально больше не состою в трудовых отношениях с университетом», — заявила altapress.ru Наталья Карлова.

Суд признал, что доводы университета в апелляционной жалобе обоснованы. Подробностей у Натальи Карловой пока нет — на заседании она не присутствовала, а мотивировочную часть решения выдадут еще нескоро.

Экс-декан не намерена сдаваться: ее юрист готовит кассационную жалобу на решение, однако на успешный исход в этой инстанции Карлова не верит. Затем Карлова намерена обратиться в Верховный суд РФ. «В справедливый подход этой инстанции я верю», — сообщила женщина.

Параллельно в Железнодорожном суде рассматривается иск Натальи Карловой к АлтГУ, в котором она просит признать приказ об отстранении ее от должности декана юрфака незаконным.

Как ранее рассказывал altapress.ru директор юридического института АлтГУ Антон Васильев, это сделали в связи с уголовным преследованием в отношении экс-декана. Однако, как пояснила сама Наталья Карлова, на тот момент она не была в статусе подозреваемой, а значит, и решение это было незаконным. Более того — сейчас уголовное дело прекратили.

Наталья Карлова. law.asu.ru

В чем суть конфликта Карловой и АлтГУ?

Наталья Карлова ушла с поста декана юрфака после скандала с выговором от руководства вуза. Ее наказали за то, что она якобы незаконно лишила премии своего профессора Виталия Сорокина, который когда-то был деканом, но оставил должность после скандала.

Карлова подала в суд и выиграла его, доказав, что имела право представлять или не представлять педагогов к премированию, отталкиваясь от результатов их работы. Приказ ректора о дисциплинарном взыскании признали незаконным. Однако после решения суда декан так и не смогла приступить к своим обязанностям. Сначала ее отправили в командировку в Казахстан, потом предложили уйти в отпуск.

Во время судебных разбирательств факультет переименовали в институт. Новую структуру возглавил Антон Васильев, заведующий кафедры теории государства и права. Наталья Карлова рассказывала, что ей действительно предлагали остаться в вузе — но не в качестве доцента или «на должности руководящего звена», а лаборантом, техничкой или уборщицей санузлов.

Карлова считает, что имеет право работать в вузе до 1 марта 2019 года, пока не истечет ее контракт.