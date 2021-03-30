Барнаульские власти назвали главную претензию школьников к еде

Роспотребнадзор не нашел нарушений на барнаульском комбинате школьного питания «Глобус». Предприятие ужесточило контроль за работой сотрудников в пищеблоках и разорвало контракты с двумя поставщиками. В администрации Барнаула побеседовали с руководителями комбината и назвали самую частую жалобу детей.

Генеральный директор КШП «Глобус» Евгений Скурлатов заявил, что комбинат прекратил сотрудничество с двумя поставщиками продуктов питания. Какие для этого были основания — не уточняется.

Для повышения качества услуг предприятие внедряет систему ХАСПП (анализ рисков и критические контрольные точки). Сотрудники оперативно реагируют на все жалобы и лично встречаются с родителями школьников, у которых есть претензии.

Роспотребнадзор не нашел нарушений на предприятии в ходе проверок за 2020−2021 учебный год.

Всего с начала учебного года от родителей поступило 434 благодарности поварам «Глобуса», а жалоб и обращений по вопросам качества питания в комитет по образованию пришло всего 168.

«Основные претензии связаны с тем, что иногда блюда, стоящие уже на столах в школьной столовой, являются недостаточно теплыми, по оценкам детей», — отметили в администрации.

При этом начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания краевого управления Роспотребнадзора Елена Боброва заявила, что сотрудники «Глобуса» соблюдают температурный режим, установленный санитарными нормами.

Жительница Барнаула жалуется на плохое питание детей в школах Инцидент Барнаул

Скандалы с питанием

В марте в школе № 128 Барнаула проходила проверка — с 9 по 11 марта зафиксировали 19 случаев обращения в службу скорой помощи учащихся школы. Возникла версия о массовом отравлении.

Как оказалось, ситуация в школе не связана с пищевым отравлением, а причиной симптомов является кишечная инфекция. Министр образования Максим Костенко выразил сожаление за «дестабилизацию».

Потом краевое министерство образования возмутила новость о том, что край включили в список регионов, где дети более всего недовольны организацией питания. Костенко назвал это фейком, а авторы исследования недоумевали от такой реакции властей.

До этого министра возмутило наличие червей в школьном компоте, хотя руководитель «Глобуса» Евгений Скурлатов не увидел в этом ничего плохого ведь если черви едят фрукты, значит фрукты не обрабатывались ядохимикатами в период созревания. Однако начальник КШП признал недоработку и попросил прощения.