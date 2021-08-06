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Политика

Аналитики назвали всего одно позитивное событие в Алтайском крае в июле

Эксперты фонда «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» проанализировали региональные повестки в июле. Авторы выделили позитивные и негативные заметные события социально-политической жизни. Алтайский край не смог похвастать хорошими новостями.

Виктор Томенко в зале правительства Алтайского края.
Виктор Томенко в зале правительства Алтайского края.
Антон Федотов / altairegion22.ru

На пять негативных тем пришлась лишь одна позитивная новость — выделение Алтайскому краю 1 млрд рублей из федерального бюджета на поддержание сбалансированности регионального бюджета.

ТОП-5 негативных событий

Также авторы обзора включили Алтайский край в категорию регионов с пониженной социально-политической устойчивостью.

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