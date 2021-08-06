Аналитики назвали всего одно позитивное событие в Алтайском крае в июле

На пять негативных тем пришлась лишь одна позитивная новость — выделение Алтайскому краю 1 млрд рублей из федерального бюджета на поддержание сбалансированности регионального бюджета.
ТОП-5 негативных событий
- Отставка министра образования Максима Костенко.
- Сообщение губернатора Виктора Томенко о приостановке холдингом «ЭкоНива» строительства 2 крупных животноводческих комплексов в Тальменском районе из-за финансовых сложностей компании.
- Пожар на птицефабрике «Алтайский бройлер» группы «Черкизово» в Бийске.
- Остановка производства гречневой крупы из-за отсутствия сбыта в связи с запретом на экспорт продукции.
- 80-е место по способности населения накопить крупную сумму по данным РИА Рейтинг.
Также авторы обзора включили Алтайский край в категорию регионов с пониженной социально-политической устойчивостью.