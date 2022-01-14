Глава Крыма поручил чиновникам снимать работу на камеры смартфонов

Для хранения записей создадут специальный архив, сообщает «Крымский канал».

По словам Аксенова, у всех без исключения есть смартфоны с камерами. И поэтому каждый, выезжая на какой-либо объект, должен все отснять.

Сам же Аксенов — исключение. В конце декабря он говорил, что уже восемь лет пользуется кнопочным телефоном.

Он даже не читает и не пишет СМС-сообщения, пишет bfm.ru. А чтобы узнать новости, он не использует гаджеты, а едет на машине без предупреждений в какой-нибудь район Крыма.

Ранее Аксенов похвалил президента Украины за образцовую квартплату в Крыму.