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Политика

Глава Крыма поручил чиновникам снимать работу на камеры смартфонов

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил чиновникам снимать свой рабочий день на камеры смартфонов.

Смартфон.
Смартфон.
unsplash.com

Для хранения записей создадут специальный архив, сообщает «Крымский канал».

По словам Аксенова, у всех без исключения есть смартфоны с камерами. И поэтому каждый, выезжая на какой-либо объект, должен все отснять.

Сам же Аксенов — исключение. В конце декабря он говорил, что уже восемь лет пользуется кнопочным телефоном.

Он даже не читает и не пишет СМС-сообщения, пишет bfm.ru. А чтобы узнать новости, он не использует гаджеты, а едет на машине без предупреждений в какой-нибудь район Крыма.

Ранее Аксенов похвалил президента Украины за образцовую квартплату в Крыму.

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