Главная алтайская коммунистка заболела ковидом, но не потеряла оптимизм и чувство юмора

«Когда болеет вся страна, наверное, как-то даже неприлично не быть солидарной. Пришлось отменить встречи в Рубцовске и Бийске, но надеюсь в ближайшее время наверстаем. Омикрон, говорят, проходит не тяжело. Главное, видимо, 8 раз подряд не быть привитым. Вырабатываем коллективный иммунитет. Всем здоровья!» — оптимистично высказалась Прусакова.