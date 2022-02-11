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Политика

Главная алтайская коммунистка заболела ковидом, но не потеряла оптимизм и чувство юмора

Депутат Госдумы от Алтайского края, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова заразилась коронавирусом и отменила все встречи. Об этом она рассказала в Instagram.

Мария Прусакова.
Мария Прусакова.
Анна Зайкова.

«Когда болеет вся страна, наверное, как-то даже неприлично не быть солидарной. Пришлось отменить встречи в Рубцовске и Бийске, но надеюсь в ближайшее время наверстаем. Омикрон, говорят, проходит не тяжело. Главное, видимо, 8 раз подряд не быть привитым. Вырабатываем коллективный иммунитет. Всем здоровья!» — оптимистично высказалась Прусакова.

Говоря о восьми прививках, она имела ввиду коллегу по Госдуме, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Поставивший вакцины восемь раз, он на днях заболел ковидом.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заболел ковидом и самоизолировался, а также ковид выявили у главы Барнаула Вячеслава Франка и председателя АКЗС Александра Романенко.

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