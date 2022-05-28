Главное за 27 мая
- Минобороны РФ, брифинг 27 мая:
— ВКС России нанесен удар по позициям 10-й отельной горной штурмовой бригады ВСУ. Поражены семь командно-наблюдательных пунктов и тринадцать районов сосредоточения живой силы и военной техники;
— Также, уничтожены пусковая установка комплекса «Бук-М1» и радиолокатор комплекса С-300. Кроме того, радиолокационная станция ПВО;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Потери ВСУ: более 250 бойцов и 84 единицы военной техники, в том числе девять танков, пять установок «Град», два склада боеприпасов, десять орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля различного назначения;
— Средствами ПВО сбит самолет МиГ-29, уничтожены восемь беспилотников, а также перехвачена ракета «Точка-У» в районе;
— Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских огневых позиций. В результате удара по понтонной роте сорвана очередная попытка наведения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 180 самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотный летательный аппарат, 324 зенитных ракетных комплекса, 3281 танк и других боевых бронированных машин, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномета.
- В штабе народной милиции ДНР подтвердили установление полного контроля над городом Красный лиман (Лиман).
- Народная милиция Луганской народной республики заблокировала украинские войска в Северодонецке, заявил представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
- Число прибывших в Россию беженцев из Донбасса и с Украины превысило 1,5 млн человек, сообщает РИА Новости.
- Сумма выплат единовременной материальной помощи вынужденным переселенцам с Украины и из Донбасса, прибывшим в РФ, составила свыше 2,5 млрд руб.
- ДНР планирует восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
- Жители Мариуполя не хотят восстанавливать завод «Азовсталь» из соображений экологии — именно он был основным загрязнителем и не позволял городу стать курортным.
- Швеция и Финляндия не смогут стать кандидатами на членство в альянсе на предстоящем саммите НАТО, если до его начала не выполнят требования Турции, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Экономика, что с ней происходит
- По словам премьер-министра Михаила Мишустина, санкции запустили цепь разрушительных процессов для глобальной экономики — все это не выглядит оптимистично.
- Правительство РФ предполагает завершить большую часть программ импортозамещения нового типа за несколько лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
- Антон Силуанов заявил, что Россия «запустила» на поддержку экономики в текущей ситуации в общей сложности 8 трлн руб.
- Нынешний кризис в экономике России можно назвать кризисом спроса — недостаточно трат населения, считает глава Минэкономики Максим Решетников.
- Россия поддержала инициативу продлить временное соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном.
- ЕС создал специальный онлайн-механизм, с помощью которого осведомители могут сообщить о нарушениях антироссийских санкций.
- Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях, сообщили два источника РБК.
- По оценкам аналитиков компании Kpler, на борту танкеров сейчас находится рекордный объем российской нефти. Большая их часть направляется в Китай и Индию. Как отмечают аналитики, в апреле Азия впервые обогнала Европу по закупкам российской нефти, сообщает Bloomberg.
- Росатом подтвердил получение разрешения на начало строительства атомной станции «Пакш-2» в Венгрии.
- В вопросе о продовольственной безопасности РФ и страны ЕАЭС ведут себя в высшей степени ответственно, полностью покрывают потребности за счет собственного производства, заявил Владимир Путин.
- Урожай зерновых в России в 2022 году может существенно превысить прошлогодний уровень и приблизиться к максимальному, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его словам, экспорт зерна из РФ в сезоне 2022−2022 года может составить 50 млн тонн.
- Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков провел встречу с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером, стороны обсудили вопросы газификации регионов республики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
- «КамАЗ» перевел на трехдневную рабочую неделю сотрудников, чья нагрузка сократилась под влиянием европейских санкций и ограничения поставок автокомпонентов.
- Группа Home Credit продала по 49,5% в компании «Хоум кредит страхование» и микрокредитной компании «Купи не копи» группе инвесторов из России во главе с бывшим руководителем РТС Иваном Тырышкиным.
- В Кремле заявили, что вопрос объединения банка ВТБ и санированного банка «Открытие» обсуждается, решений пока не принято, сообщил «Интерфакс».
- Производитель профессиональной косметики из Германии Wella прекращает поставки в Россию, сообщает «Коммерсант».
- Заместитель министра строительства и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка заявил, что в регион из России доставлено 150 тонн стекла. Оно предназначено для восстановительных работ в Донецке, Мариуполе и Волновахе.
Политика: встречи и обсуждения
- Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил о готовности Москвы обсудить обмен пленными с Украиной. Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Путин счел, что в обмене военнопленными должен быть задействован Красный Крест.
— Канцлер подчеркнул, что в разговоре с российским лидером также обсуждался вопрос об оказании гуманитарной помощи, об экспорте через порты Украины. «Разговор был очень интенсивным, очень серьезным, и это еще один шаг к разрешению конфликтов», — заключил Нехаммер.
- Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин добивается медленного, но ощутимого прогресса в Донбассе. При этом он отметил, что это продвижение дается высокой ценой.
— Он продолжает добиваться постепенного, медленного, но, боюсь, ощутимого прогресса. И поэтому абсолютно необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении, — сказал он.
- Михаил Мишустин заявил, выступая в пятницу перед участниками суперфинала IV конкурса «Лидеры России», что России предстоит по-новому наладить работу по развитию производства и сконцентрироваться прежде всего на поддержке инженерной мысли.
— Сейчас на первый план больше выходят вопросы обеспечения научно-технологического суверенитета. Нужно сконцентрироваться и направить наши усилия на развитие инженерной науки и инженерной мысли, — подчеркнул он.
Реакция: люди, сообщества
- Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Финляндии и Латвии, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея в пятницу. Тампере и Рига, таким образом, заменят Санкт-Петербург, который изначально должен был принять матчи ЧМ. Как сообщалось, федерация лишила России права провести турнир из-за ситуации на Украине.
- Бывший госсекретарь США, 99-летний Генри Киссинджер попал в список украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в России) как «соучастник преступлений против Украины».
— В вину ему поставили выступление на форуме в Давосе, где он заявил, что Украина не должна быть «форпостом одной из сторон против другой», предложил Киеву пойти на уступки ради возобновления мирных переговоров с Россией.
Информация, которую вы могли пропустить
- Сайт и приложение онлайн-кинотеатра Netflix перестало работать на территории России. Сервис не открывается с российского IP-адреса, однако доступен с VPN.
- Неназванные российские олигархи предложили западным чиновникам использовать свои активы для помощи Украине в обмен на снятие санкций. Об этом сообщает Associated Press.
- Закрытое акционерное общество «Москва-Макдоналдс», которое возглавляет гендиректор «Макдоналдс» в России, зарегистрировало домен veseloivkusno.ru.
Финансы
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