Что произошло 27 мая в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 27 мая Минобороны РФ , брифинг 27 мая: — ВКС России нанесен удар по позициям 10-й отельной горной штурмовой бригады ВСУ. Поражены семь командно-наблюдательных пунктов и тринадцать районов сосредоточения живой силы и военной техники; — Также, уничтожены пусковая установка комплекса «Бук-М1» и радиолокатор комплекса С-300. Кроме того, радиолокационная станция ПВО; — Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Потери ВСУ: более 250 бойцов и 84 единицы военной техники, в том числе девять танков, пять установок «Град», два склада боеприпасов, десять орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля различного назначения; — Средствами ПВО сбит самолет МиГ-29, уничтожены восемь беспилотников, а также перехвачена ракета «Точка-У» в районе; — Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских огневых позиций. В результате удара по понтонной роте сорвана очередная попытка наведения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец; — Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 180 самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотный летательный аппарат, 324 зенитных ракетных комплекса, 3281 танк и других боевых бронированных машин, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1693 орудия полевой артиллерии и миномета. В штабе народной милиции ДНР подтвердили установление полного контроля над городом Красный лиман (Лиман).

(Лиман). Народная милиция Луганской народной республики заблокировала украинские войска в Северодонецке , заявил представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

, заявил представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко. Число прибывших в Россию беженцев из Донбасса и с Украины превысило 1,5 млн человек , сообщает РИА Новости.

человек сообщает РИА Новости. Сумма выплат единовременной материальной помощи вынужденным переселенцам с Украины и из Донбасса , прибывшим в РФ , составила свыше 2,5 млрд руб.

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Донецка и Мариуполя сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Жители Мариуполя не хотят восстанавливать завод «Азовсталь» из соображений экологии — именно он был основным загрязнителем и не позволял городу стать курортным.

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Экономика , что с ней происходит

По словам премьер-министра Михаила Мишустина , санкции запустили цепь разрушительных процессов для глобальной экономики — все это не выглядит оптимистично.

санкции запустили цепь для глобальной экономики — все это не выглядит оптимистично. Правительство РФ предполагает завершить большую часть программ импортозамещения нового типа за несколько лет , заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

за несколько лет заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Антон Силуанов заявил , что Россия «запустила» на поддержку экономики в текущей ситуации в общей сложности 8 трлн руб.

Нынешний кризис в экономике России можно назвать кризисом спроса — недостаточно трат населения , считает глава Минэкономики Максим Решетников.

— недостаточно трат населения считает глава Минэкономики Максим Решетников. Россия поддержала инициативу продлить временное соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном.

ЕС создал специальный онлайн-механизм , с помощью которого осведомители могут сообщить о нарушениях антироссийских санкций.

с помощью которого могут сообщить о нарушениях антироссийских санкций. Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков , зарегистрированных в двух юрисдикциях , сообщили два источника РБК.

Самолет Boeing 737. pixabay.com

По оценкам аналитиков компании Kpler , на борту танкеров сейчас находится рекордный объем российской нефти. Большая их часть направляется в Китай и Индию. Как отмечают аналитики , в апреле Азия впервые обогнала Европу по закупкам российской нефти , сообщает Bloomberg.

на борту танкеров сейчас находится рекордный объем российской нефти. Большая их часть направляется в Китай и Индию. Как отмечают аналитики в апреле по закупкам российской нефти сообщает Bloomberg. Росатом подтвердил получение разрешения на начало строительства атомной станции «Пакш-2» в Венгрии.

В вопросе о продовольственной безопасности РФ и страны ЕАЭС ведут себя в высшей степени ответственно , полностью покрывают потребности за счет собственного производства , заявил Владимир Путин.

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Заместитель министра строительства и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка заявил , что в регион из России доставлено 150 тонн стекла. Оно предназначено для восстановительных работ в Донецке , Мариуполе и Волновахе.

Политика: встречи и обсуждения

Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил о готовности Москвы обсудить обмен пленными с Украиной. Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Путин счел , что в обмене военнопленными должен быть задействован Красный Крест.

— Канцлер подчеркнул, что в разговоре с российским лидером также обсуждался вопрос об оказании гуманитарной помощи, об экспорте через порты Украины. «Разговор был очень интенсивным, очень серьезным, и это еще один шаг к разрешению конфликтов», — заключил Нехаммер.

Борис Джонсон заявил , что Владимир Путин добивается медленного , но ощутимого прогресса в Донбассе. При этом он отметил , что это продвижение дается высокой ценой.

— Он продолжает добиваться постепенного, медленного, но, боюсь, ощутимого прогресса. И поэтому абсолютно необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении, — сказал он.

Михаил Мишустин заявил , выступая в пятницу перед участниками суперфинала IV конкурса «Лидеры России», что России предстоит по-новому наладить работу по развитию производства и сконцентрироваться прежде всего на поддержке инженерной мысли.

— Сейчас на первый план больше выходят вопросы обеспечения научно-технологического суверенитета. Нужно сконцентрироваться и направить наши усилия на развитие инженерной науки и инженерной мысли, — подчеркнул он.

Реакция: люди , сообщества

Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Финляндии и Латвии , сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея в пятницу. Тампере и Рига , таким образом , заменят Санкт-Петербург , который изначально должен был принять матчи ЧМ. Как сообщалось , федерация лишила России права провести турнир из-за ситуации на Украине.

в 2023 году пройдет в Финляндии и Латвии сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея в пятницу. Тампере и Рига таким образом заменят Санкт-Петербург который изначально должен был принять матчи ЧМ. Как сообщалось федерация лишила России права провести турнир из-за ситуации на Украине. Бывший госсекретарь США , 99-летний Генри Киссинджер попал в список украинского сайта «Миротворец» ( заблокирован в России) как «соучастник преступлений против Украины».

— В вину ему поставили выступление на форуме в Давосе, где он заявил, что Украина не должна быть «форпостом одной из сторон против другой», предложил Киеву пойти на уступки ради возобновления мирных переговоров с Россией.

Информация , которую вы могли пропустить

Сайт и приложение онлайн-кинотеатра Netflix перестало работать на территории России. Сервис не открывается с российского IP-адреса , однако доступен с VPN.

Неназванные российские олигархи предложили западным чиновникам использовать свои активы для помощи Украине в обмен на снятие санкций. Об этом сообщает Associated Press.

предложили западным чиновникам использовать свои активы для помощи Украине в обмен на снятие санкций. Об этом сообщает Associated Press. Закрытое акционерное общество «Москва-Макдоналдс», которое возглавляет гендиректор «Макдоналдс» в России , зарегистрировало домен veseloivkusno.ru.

Закрытое акционерное общество «Москва-Макдоналдс» зарегистрировало домен. veseloivkusno.ru/

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