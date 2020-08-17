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Политика

Лукашенко: Россия при первом запросе поможет отразить атаку на республику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия окажет республики помощь в обеспечении безопасности, сообщает ТАСС.

Лукашенко убирает картофель.
Лукашенко убирает картофель.
president.gov.by

Лукашенко уточнил, что речь идет о случаях военной угрозы извне. Такой договоренности, по его словам, он достиг во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — сказал глава государства.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Лукашенко 15 августа в телефонном разговоре обсудили ситуацию, которая сложилась в Белоруссии после выборов президента.

Первые лица также договорились о продолжении регулярных контактов и подтвердили путь на укрепление союзнических отношений.

Жерар Депардье и Александр Лукашенко.
Жерар Депардье и Александр Лукашенко.
опубликовано на fishki.net

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента — Александр Лукашенко набрал 80,23%. После начались акции протеста против «фальсификаций».

За неделю акции из острой фазы перешли в режим «пинг-понга». Так, 16 августа у Дома правительства друг за другом прошли два митинга — «за Лукашенко» и «против Лукашенко».

При этом оппозиция собрала около 200 тыс. человек, в то время как «акция солидарности» привлекла 65 тысяч — это по оценке МВД, а по самой большой независимой оценке — 30 тысяч.

Ранее СМИ сообщили о возможном бегстве Лукашенко в Россию — если его «свергнут» нелегитимно. Во всяком случае, провести повторные выборы Лукашенко отказался, назвав это «гибелью государства».

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