Алтайское региональное отделение ЛДПР совсем недавно сменило лидера и готовится к осенним выборам. Чего ждет от политических баталий партия Жириновского в крае, почему фракция голосовала против отчета губернатора и ждать ли визита Владимира Вольфовича в Барнаул редакции altapress.ru рассказал координатор партийной организации в регионе Владимир Семенов.

Рыба ищет , где глубже

— Владимир Владиславович , начать беседу хочется с недавнего отчета губернатора Алтайского края о работе регионального правительства в 2020 году. Фракция ЛДПР проголосовала «против». Объясните свою позицию по этому поводу и какую оценку текущей ситуации в регионе дает сегодня ЛДПР?

— Тут, знаете, как в известной пословице: «Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше». Мы смотрим на ситуацию в крае, смотрим на тех, кто покидает наш регион, и видим, что это выученные, способные люди с высокой квалификацией, которые точно понимают, что они в других субъектах Федерации, даже там, где существует более высокая конкуренция, смогут быть востребованными.

Сессия АКЗС 29 октября 2020 года. Владимир Семенов. пресс-служба АКЗС

Эти люди понимают, что они найдут себя, пробьют себе дорогу на чужой территории и в конечном итоге реализуют себя. Из этого мы можем предположить, что уезжают лучшие (или точно не худшие жителя края). А что тогда остается? Как ни печально, но в этом смысле мы — регион-донор, который отдает лучших людей другим территориям.

Например, что сейчас происходит с учителями. Средняя заработная плата учителя в Москве — 125 тысяч рублей, поэтому в те школы очень сложно устроиться. Но как только у учителя из нашего региона появляется какой-то диплом, какое-то свидетельство о победе на профессиональном конкурсе, он сразу собирает чемоданы.

Там ему тут же говорят: «Welcome». То есть, как только наши люди подтверждают статус своей востребованности, они просто переезжают в другой регион и перескакивают с зарплаты в 25 тысяч на 125 тысяч.

Что это значит в простом человеческом смысле? А это — уже возможность взять ипотеку, возможность спокойно жить и работать.

А что у нас? Ну да, безусловно, мы здесь можем грибы собирать, ягоды, рыбалкой и охотой заниматься, в походы ходить — вопросов нет. Можем, наверное, развивать дома престарелых. Экология хорошая. Но только вот все остальные, видимо, уедут.

Владимир Семенов. Анна Зайкова/altapress.ru.

Поэтому отток населения, который и сегодня продолжается, для нас главный индикатор эффективности работы власти. В этой связи фракция ЛДПР не поддержала отчет губернатора.

— А как же индивидуальная программа помощи Алтайскому краю , как неблагополучному региону? Не верите в ее эффективность?

— Да, все мы то и дело слышим о программе помощи 10-ти отстающим регионам. Нам говорят, вот сейчас поможем этим регионам. Ну и что? В моем понимании Алтайский край должен попасть из условной красной зоны в зону как минимум желтую — в середняки. Но деньги, которые хотят проинвестировать для помощи краю, — это смех. Эти средства никак не повлияют на улучшение ситуации. Это как слону дробина.

В то же время мы все знаем субъекты, которые за счет федеральных денег существенно меняют и динамику своего развития, и свой облик, и привлекательность.

Владимир Семенов. Анна Зайкова

— Судя по риторике краевых властей , они возлагают определенные надежды на реализацию стратегии социально-экономического развития , рассчитанную до 2035 года. Что вы думаете об этой стратегии?

— Мне не до конца понятно, как и в каком виде в итоге мы ее будем принимать. Перед вторым чтением мы изучили документ. Как я понимаю, сейчас стратегия находится на экспертизе в Москве. Хорошо, допустим, федеральное министерство экономического развития ее принимает. Что дальше? Ко второму чтению мы вместе начинаем ее рассматривать и вносим в нее ряд существенных правок, а дальше опять отправляем в Минэкономики?

Что касается содержательной части. В стратегии заложены определенные критерии — мы пойдем туда, мы станем лучше в этом, мы здесь добавим, мы тут добавим, мы тут побежим. Вопросов нет, но самое главное — а мы догоним и обгоним те субъекты, куда уезжают наши люди? Мы встанем с этими регионами в один ряд? Мы сможем решить свою главную проблему, и край станет привлекательным для работы и жизни? Или из него так же будут бежать? К сожалению, эта стратегия не дает ответа на этот главный вопрос.

Владимир Семенов. Анна Зайкова/altapress.ru.

В ней нет сравнительного анализа по отношению к другим субъектам РФ. Ведь они, я уверен, тоже пишут и реализуют свои стратегии развития. Ну и что, что нам говорят, что зарплаты в Алтайском крае растут. Пусть так, но мы в любом случае год от года занимаем по этому показателю последние места, а наши люди смотрят в сторону других субъектов. Как эту историю решать?

Вот, в докладе губернатора прозвучало — давайте на 15% поднимем зарплату бюджетникам. Здорово! Мы, правда, рады. У бюджетников действительно крайне низкие зарплаты. И далее Виктор Петрович сказал — ну, и бизнес подтянется.

А скажите мне, пожалуйста, за счет чего бизнес это сделает? У нас что, за последний год что-то поменялось в лучшую сторону? К сожалению, нет.

— Какие три главные проблемы , по-вашему , испытывают жители Алтайского края?

— Первое — это низкие заработные платы. Никуда от этого не уйдешь. Второе — невозможность найти хорошую и интересную работу для личной самореализации. Третье — среда для жизни.

Владимир Семенов. Анна Зайкова

Партийные перемены

— От экономики — к политике. Сейчас для всех парламентских партий наступил жаркий период. Осенью состоятся выборы в Госдуму и в Алтайское краевое законодательное собрание. А мы наблюдаем в региональном отделении ЛДПР кадровые перемены. Недолгое время координатором краевого отделения ЛДПР был Максим Крайн , теперь партийную организацию возглавили вы.

— В конце марта по решению высшего совета партии я был назначен исполняющим обязанности координатора. Согласно процедуре, в региональном отделении должен быть избран новый руководящий орган — координационный совет. Мы провели эту работу, провели конференцию, избрали новый состав корсовета, избрали контрольно-ревизионную комиссию.

Затем по представлению высшего совета была рассмотрена кандидатура координатора, моя кандидатура, но уже без приставки «и.о». 10 мая меня избрали координатором реготделения.

Владимир Семенов. Анна Зайкова/altapress.ru.

— Сейчас на вас возложена серьезная задача по обновлению партийной организации?

— Я бы не сказал, что по обновлению У нас есть такая практика в партии, что мы за полгода до выборов нигде никого не меняем. Сейчас перед региональным отделением стоит задача объединить всех партийцев, чтобы мы получили достойный результат во время осенней кампании.

Я считаю, что на этих выборах и в Государственную Думу, и в краевое Законодательное собрание у нашей партии есть все перспективы получить лучший результат, чем он был на выборах, прошедших в 2016 году.

— При этом партию покинули несколько видных ее представителей…

— Из нашей партии люди уходят по разным причинам. Кто-то не нашел себя в предвыборном процессе, кто-то получил предложения из других партий. Но в принципе, накануне выборов наблюдаются подобного рода процессы во всех партиях. Коснулось это и нас.

Владимир Семенов. Анна Зайкова

Конечно, я сожалею, что это происходит, но при этом не могу не радоваться, что эти процессы в региональном отделении пошли не так стремительно, как это было у «Справедливой России» или, например, у КПРФ, когда их фракция в АКЗС фактически развалилась.

И уж, конечно, я более чем удовлетворен тем, что наши депутаты уходят из партии не по решению судов или следственных органов, как это происходит в «Единой России», где многие политики покидают партию и уезжают в СИЗО.

Страхи и паровозы «Единой России»

— Владимир Владиславович , а «Единая Россия», по-вашему , боится осенних выборов?

— Безусловно. Ухудшение экономической ситуации, падение доходов населения — все это дает больший шанс оппозиции. События и федерального, и краевого уровня — все играет против правящей партии. Ведь люди у нас не забыли ни пенсионной реформы, ни тот ужас, через который они прошли во время разгара пандемии.

Владимир Семенов. Сессия АКЗС 26 июня 2020 года. пресс-служба АКЗС

— А можно ли говорить о том , что в связи с ухудшением позиций «Единой России» ЛДПР может перехватить нишу этой партии. Например , бизнесменов.

— Тут надо понимать, о каком бизнесе идет речь. ЛДПР, как бы это не высокопарно звучало — народная партия. Если говорить о бизнесе, то он, как правило, договаривается с властью и «поет» в унисон с ней. Ведь как только бизнесмен вступает в оппозиционную партию — он и играет по правилам оппозиционной партии. А это значит, что надо задавать неудобные вопросы, постоянно критиковать. Но деньги, как известно, любят тишину. Поэтому бизнесмен-оппозиционер очень уязвим.

Кроме того, мы понимаем, что бизнесмен идет во власть, в первую очередь, для отстаивания своих интересов. А вот если мы говорим о мелком бизнесе, микробизнесе, то да — это, конечно, наш электорат. Потому что мы повсеместно отстаиваем интересы таких субъектов предпринимательства.

— Условный пример: если , скажем , перед выборами к вам придет Александр Федорович Ракшин и скажет , что хочет баллотироваться от ЛДПР. Вы откажетесь?

— На самом деле, будем очень сильно думать. Вопросов нет — он один из самых уважаемых предпринимателей. Но ему придется доказать, что он разделяет мнение ЛДПР по всем вопросам и что он намерен реализовать партийные задачи.

— Сегодня много говорят о том , что губернатор Виктор Томенко возглавит партийный список на выборах АКЗС , поскольку рейтинг «Единой России» низок. Во-первых , надо ли это самому губернатору , а во-вторых , поможет ли это партии власти?

— То, что Виктор Петрович Томенко заработает себе дивиденды на выборах — спорное утверждение. Есть ли у него выбор? Думаю, нет. Вот и все.

Но, конечно, на самом деле, его рейтинг выше, чем рейтинг партии. Кроме того, лично мне Виктор Петрович импонирует и как руководитель, и как человек. Ведь есть разные модели управления. Есть жесткая вертикаль, и мы это в нашем крае уже проходили. А есть командная работа. Лично мне вторая модель ближе, поскольку она более жизнеспособна и быстрее позволяет достигать поставленных целей.

Думаю, что Томенко — такой управленец. Другое дело, что та команда, которая сегодня с ним работает, еще не перестроилась на эту модель. И поэтому многое в крае пробуксовывает.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года. Дмитрий Лямзин

На чьи играем?

— Вы — представитель системной оппозиции. Но , как известно , в России есть и несистемная оппозиция. Так уж сложилось , что ее лицом сегодня является Алексей Навальный. Как вы оцениваете этого политика? И что думаете про протестную активность на улицах?

— Начну с того, что когда власть долгие годы не меняется, то наступает усталость. От любой власти — от хорошей ли, от плохой ли. Периодичность сменяемости власти в 4−6 лет, которая сложилась в мировой практике, это же не случайные периоды. Это снимает усталость общества и дает возможность обновиться самой власти. А вот когда усталость накапливается, дырочка в чайнике уже не справляется со своей задачей и крышечка чайника спрыгивает. И я убежден, что власть в стране не должна допускать такой ситуации.

В то же время то, как этим пользуются персонажи из несистемной оппозиции, заставляет думать, что это нечистые методы. Раскачивать лодку и надеяться все разломать, построив в итоге новый мир, — мы это уже проходили. И желания повторять это совсем нет.

Что касается конкретно Навального, то скажу — абсолютно точно парень играет не на свои деньги. Он на зарплате, на контракте — хоть как назови, но играет он не на свои.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года. Дмитрий Лямзин

Мне все равно, кто он. Он — фигура, взятая по найму для решения определенных задач. Мне важнее, кто те люди, которые ему проплатили и организовали весь этот концерт. Давайте посмотрим кто это. Если это граждане нашей страны, если это мы все скинулись по рублю, и он играет на эти деньги, то можно предполагать, что он защищает наши интересы.

А когда это деньги, которые прошли от неких товарищей извне, то давайте будем честными — сильная Россия не нужна никому. Не нужна Америке, не нужна Китаю, не нужна Европе.

Точно так же, как сильная Европа не нужна Америке, не нужна России. Никому не хочется иметь сильного оппонента. И если ветер дует извне, если и деньги извне, то абсолютно точно, что Навальный тот человек, который пользу стране не принесет. Я это вижу именно так.

Владимир Семенов. Анна Зайкова

Партия сюрпризов

— Объясните максимально просто , почему жители Алтайского края на предстоящих выборах должны голосовать за ЛДПР?

— Смотрите. Про партию власти мы уже поговорили — она себя дискредитировала. Посмотрим на «Справедливую Россию» — эта партия находится на пути самосохранения. То, что сейчас СР пытается собрать из нескольких партий одну, доказывает это. Является ли партия, которая пытается сохранить себя, силой, способной решать проблемы граждан — большой вопрос.

Когда мы говорим о КПРФ, то мы помним сюжет про построение нового мира и понимаем, что время коммунистов уходит безвозвратно, а предлагаемая ими практика уже доказала свою нежизнеспособность.

Вот и все. Получается, что у ЛДПР нет конкурентов.

Владимир Семенов и лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова. Анна Зайкова/altapress.ru.

— Но ведь и об ЛДПР много говорят , что партия уже не та. Да и слухи ходят , что партию чуть ли не сватают миллиардеру Олегу Дерипаске…

— Знаете, я в сватовстве не участвовал. А по поводу того, что ЛДПР уже не та партия, тут достаточно посмотреть, как мы выигрываем губернаторские выборы. Достаточно посмотреть, как потом работают наши губернаторы. Просто посмотрите на оценку деятельности того же Фургала со стороны народа.

Поэтому мы в отличной форме. И молодежи в партию приходит много. Яркая иллюстрация — Максим Крайн. Ему 26 лет и он четко видит свое будущее с партией и связывает с ней жизнь. И таких людей много.

— А если к вам кто-то придет из другой партии , вы его возьмете?

— Здесь самое главное — разделять сторонников и попутчиков. Если пришел сторонник с потенциалом, то почему нет. А если попутчик, то тут все понятно.

Владимир Семенов и лидер фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов. Анна Зайкова/altapress.ru.

— Вы уже определились со своими кандидатами на выборах?

— Сегодня Алтайский край от ЛДПР курирует депутат Госдумы Елена Викторовна Строкова. Как правило, курирующий депутат имеет все шансы идти в Думу по региону. При этом Елена Викторовна избрана от Московской области, а еще в нагрузку у нее Республика Алтай и Калининград. Она занимается проблемами края и у нее есть все предпосылки пойти на выборы. Но все решения у нас принимает съезд.

Что касается АКЗС, то первой строчкой стоит имя Владимира Вольфовича Жириновского, у нас свой «паровоз», а вторую строчку, как правило, занимает координатор отделения.

В целом, у нас имеется предварительный список кандидатов, проходит обсуждение фамилий.

Владимир Семенов , Владимир Жириновский и Андрей Щукин. Олег Богданов

— А сюрпризы вероятны?

— Мы вообще партия сюрпризов, поэтому я бы не сказал, что их точно не будет.

О чем еще рассказал собеседник

О разделении постов губернатора и председателя правительства — Здесь может быть разный подход. Понятно, что я могу сказать — чем больше полномочий вы передадите законодательной власти — тем лучше. А если смотреть с точки зрения управленческий решений, то руководитель правительства должен иметь возможность формировать свою команду, ведь он отвечает за конечный результат. Что касается разделения постов губернатора и председателя правительства. С моей точки зрения, это хорошо. Потому что большой политик не всегда управленец, а управленец не всегда политик. И в определенном смысле такое разделение полномочий может сгладить определенные противоречия. Об Андрее Щукине — Есть ли вероятность, что Щукин вернется в ЛДПР? Этот вопрос нужно задавать Андрею Евгеньевичу. Не секрет, что в нашу партию люди часто возвращаются. Но напомню — уставом предусмотрено, что человек, который вышел из партии, не может вернуться обратно раньше, чем через три года. Так что если он напишет заявление, то к следующим выборам у него есть все предпосылки представлять ЛДПР. О визите Жириновского в Барнаул — Сейчас Владимир Вольфович считает, что ему важнее в ходе подготовки к выборам находиться в Москве. Из столицы он координирует работу в регионах, внимательно следит за ситуацией. Но, несмотря на то, что сейчас запланированного визита в Барнаул у него нет, если он сочтет необходимым, то обязательно посетит наш город.

Владимир Семенов. Анна Зайкова/altapress.ru.