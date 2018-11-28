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Политика
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Опрос. Почему чиновники хамят гражданам?

Некорректные высказывания чиновников все чаще становятся темой для обсуждения. То саратовская министр предлагает есть «макарошки», которые «всегда стоят одинаково». То сенатор от Брянской области рассуждает на тему благотворного влияния голода и лишений на организм. То олимпийская чемпионка заявляет, что государство народу «ничего не должно» и не просило «вас рожать».

Заседание в Госдуме.
Заседание в Госдуме.
duma.gov.ru

Одну из чиновниц уже уволили, остальных пока только словесно осудили. Значит ли это, что власть предержащие впредь будут осторожнее в своих выражениях? Едва ли. Уже прозвучало предложение создать орган, который бы разъяснял общественности заявления чиновников. Видимо, напрямую они уже не надеются найти общий язык с людьми. Почему так происходит, altapress.ru спросил у своих читателей.

Константин Мальцев,
официант:

Потому что они страшно далеки от народа. Мне кажется, чиновники даже не считают свои высказывания хамством. То есть, они думают, что все нормально, что такого в том, чтобы есть одни «макарошки». Сами-то они вряд ли были в шкуре людей, которым приходится так жить. И вряд ли будут. А хотелось бы. А то получается, как в сказе у Филатова: «Утром мажу бутерброд — сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот!»

Лариса Хорошилова,
пенсионерка:

Они обнаглели. Забыли, что они вообще-то слуги народа. Живут в своем инопланетном мире. И ведь до последних конфликтов не было ни одной отставки за бредовые высказывания! А надо бы. Чтобы люди, если им не нравится работа депутата, могли написать петицию, и его уволили. Чтобы они боялись хамить и нести чушь. И чтобы работали. А то вон, недавно обсуждали в Госдуме инициативу о закрытии программы Малахова. Других проблем в стране что ли нет?

Анастасия Одинцова,
продавец:

Во-первых, они зажрались. Если им не хватает зарплаты в 380 тысяч рублей, которую они получают из бюджета, о чем можно говорить? Разве чиновники, которые зарабатывают в 10 раз больше народа, будут мыслить нашими проблемами? Вот когда у них будет зарплата равна средней по стране/региону, тогда они начнут думать, как улучшить жизнь людей. Во-вторых, от недостатка образования и своего привилегированного положения многие чиновники считают себя выше других. Они думают, что это народ им должен, а не наоборот. Таких людей надо гнать из власти поганой метлой.

Дмитрий Житников,
кондитер:

Не знаю, может, им мало платят? Или работа у них нервная? Шучу, конечно. Хамят они, как и любые другие люди, от недостатка культуры и воспитания. То, что у нас такие люди во власти, наша проблема. Нужно помнить, что каждый народ заслуживает ту власть, которую имеет.

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