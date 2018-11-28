Опрос. Почему чиновники хамят гражданам?

Некорректные высказывания чиновников все чаще становятся темой для обсуждения. То саратовская министр предлагает есть «макарошки» , которые «всегда стоят одинаково». То сенатор от Брянской области рассуждает на тему благотворного влияния голода и лишений на организм . То олимпийская чемпионка заявляет, что государство народу «ничего не должно» и не просило «вас рожать» .

Одну из чиновниц уже уволили, остальных пока только словесно осудили. Значит ли это, что власть предержащие впредь будут осторожнее в своих выражениях? Едва ли. Уже прозвучало предложение создать орган, который бы разъяснял общественности заявления чиновников. Видимо, напрямую они уже не надеются найти общий язык с людьми. Почему так происходит, altapress.ru спросил у своих читателей.

Константин Мальцев,

официант:

Потому что они страшно далеки от народа. Мне кажется, чиновники даже не считают свои высказывания хамством. То есть, они думают, что все нормально, что такого в том, чтобы есть одни «макарошки». Сами-то они вряд ли были в шкуре людей, которым приходится так жить. И вряд ли будут. А хотелось бы. А то получается, как в сказе у Филатова: «Утром мажу бутерброд — сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот!»

Лариса Хорошилова,

пенсионерка:

Они обнаглели. Забыли, что они вообще-то слуги народа. Живут в своем инопланетном мире. И ведь до последних конфликтов не было ни одной отставки за бредовые высказывания! А надо бы. Чтобы люди, если им не нравится работа депутата, могли написать петицию, и его уволили. Чтобы они боялись хамить и нести чушь. И чтобы работали. А то вон, недавно обсуждали в Госдуме инициативу о закрытии программы Малахова. Других проблем в стране что ли нет?

Анастасия Одинцова,

продавец:

Во-первых, они зажрались. Если им не хватает зарплаты в 380 тысяч рублей, которую они получают из бюджета, о чем можно говорить? Разве чиновники, которые зарабатывают в 10 раз больше народа, будут мыслить нашими проблемами? Вот когда у них будет зарплата равна средней по стране/региону, тогда они начнут думать, как улучшить жизнь людей. Во-вторых, от недостатка образования и своего привилегированного положения многие чиновники считают себя выше других. Они думают, что это народ им должен, а не наоборот. Таких людей надо гнать из власти поганой метлой.

Дмитрий Житников,

кондитер: