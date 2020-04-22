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Политика

Песков назвал чушью слухи о ссоре Путина с саудовским принцем, приведшей к обвалу цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре на повышенных тонах Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин с королем Саудовской Аравии.
Владимир Путин с королем Саудовской Аравии.
kremlin.ru

«Чушь очередная», — сказал Песков, отвечая на вопрос, прошел ли этот разговор действительно на повышенных тонах.

РБК напоминает, что ранее издание Middle East Eye со ссылкой на свои источники сообщило, что беседа Путина и саудовского принца в начале марта перед заседанием ОПЕК+ закончилась ссорой.

Утверждается, что разговор не только прошел «агрессивно», но и закончился «криком политиков друг на друга».

Причиной конфликта якобы стал ультиматум наследного принца, который пригрозил, что Саудовская Аравия начнет ценовую войну, если на встрече не будет достигнуто соглашение.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Paul Lowry, CC BY 2.0,part from original.

Напомним, сделка по сокращению нефтедобычи в итоге не состоялась. А отсутствие договоренностей привело к обвалу цен на нефтяном рынке.

Российская нефть подешевела до уровня 1999 года, когда страна переживала крупнейший кризис с времен войны.

Напомним, в октябре 2019 года Путин посетил Саудовскую аравию, где ему устроили горячий прием. Так, оркестр в королевском дворце в Эр-Рияде как смог исполнил российский гимн — музыканы старались, Путин был сдержан.

Президент России подарил саудовскому королю камчатского кречета, у хищной птицы «случился понос».

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