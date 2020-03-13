Поправки к Конституции одобрили все регионы России

В пятницу, 13 марта, за закон по поправкам к Конституции проголосовали члены парламента Адыгеи, таким образом документ поддержали все регионы России, сообщает РИА «Новости» .

Напомним, 12 марта в Алтайском заксобрании прошла внеочередная сессия: депутаты за 40 минут обсудили все изменения в Основном законе страны и практически единогласно проголосовали «за» — 56 на 6.

Теперь закон подпишет президент, после чего он будет опубликован. После — поддержка от народа на голосовании 22 апреля.

Ранее Госдума в третьем чтении утвердила проект поправок в Конституцию, предложенный Владимиром Путиным. Инициативу также поддержали в Совфеде.

Накануне 83-летняя депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила обнулить сроки для всех занимавших пост президента после вступления в силу измененной Конституции — то есть, для Путина. Президенту идея понравилась.

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Как поправки будут вступать в силу

Сначала вступает в силу третья статья: она требует от президента направить поправки в Конституционный суд. Там за семь дней решат, соответствует ли закон Конституции.

Если поправки отвечают требованиям, вступает в силу вторая статья — предписывает президенту назначить общероссийское голосование по собственно тексту поправок в Основной закон.

В своем указе глава государства сформулирует вынесенный на голосование вопрос и назначит дату (минимум через 30 дней после указа).

Голосовать смогут все россияне старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных. День голосования будет объявлен нерабочим, организацией займется система ЦИК, а наблюдать будут общественные палаты.

ЦИК за пять дней подсчитает результаты и опубликует. Если больше половины проголосовавших поддержали проект, то обновленная Конституция вступит в силу со дня публикации итогов голосования.