Представитель МИД Захарова: европейцы уже «дождались» эффекта от антироссийских санкций

Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, прокомментировала заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля — о том, что Европе нужно потерпеть, чтобы дождаться эффекта от санкций.

Европейцы уже ощутили эффект антироссийских санкций, утверждает Захарова.

«Так они уже дождались. Боррель этого даже не знает», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Другие страны также почувствовали влияние ограничений, считает представитель МИД.

«Жители Азии, Африки и других отдаленных регионов односторонние нелегитимные рестрикции Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству», — добавила Мария Захарова.

Как сообщает «Лента.ру», ранее Боррель заявил, что Европа должна проявить стратегическое терпение, чтобы санкции против Москвы стали менее заметны. По его словам, в долгосрочной перспективе они могут доказать свою эффективность.

В частности, это относится к запрету на поставки в РФ полупроводников, что позволит сократить производство высокоточных ракет в стране. А в конечном итоге, убежден глава Евродипломатии, Россия и вовсе окажется в научной, экономической и технологической изоляции.

Напомним, ранее итальянский журналист упал в обморок после интервью с представителем МИД.

А еще Канада ввела санкции против Марии Захаровой и патриарха Кирилла.