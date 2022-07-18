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Политика

Представитель МИД Захарова: европейцы уже «дождались» эффекта от антироссийских санкций

Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, прокомментировала заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля — о том, что Европе нужно потерпеть, чтобы дождаться эффекта от санкций.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
mid.ru

Европейцы уже ощутили эффект антироссийских санкций, утверждает Захарова.

«Так они уже дождались. Боррель этого даже не знает», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Другие страны также почувствовали влияние ограничений, считает представитель МИД.

«Жители Азии, Африки и других отдаленных регионов односторонние нелегитимные рестрикции Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству», — добавила Мария Захарова.

Как сообщает «Лента.ру», ранее Боррель заявил, что Европа должна проявить стратегическое терпение, чтобы санкции против Москвы стали менее заметны. По его словам, в долгосрочной перспективе они могут доказать свою эффективность.

В частности, это относится к запрету на поставки в РФ полупроводников, что позволит сократить производство высокоточных ракет в стране. А в конечном итоге, убежден глава Евродипломатии, Россия и вовсе окажется в научной, экономической и технологической изоляции.

Напомним, ранее итальянский журналист упал в обморок после интервью с представителем МИД.

А еще Канада ввела санкции против Марии Захаровой и патриарха Кирилла.

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