Россияне назвали главные провалы политики Путина

Среди главных достижений президента РФ Владимира Путина россияне называют повышение боеспособности и реформу вооруженных сил, следует из опроса «Левада-Центра» (признан в РФ иноагентом).

На втором месте среди достижений Путина — решение чеченской проблемы. Замыкает тройку — устранение опасности терроризма в стране.

Россиян также попросили назвать, что можно расценивать как «поражение» Путина в политике.

Граждане РФ считают, что Путину не удалось повысить уровень жизни граждан, зарплат и пенсий, пишет «Росбалт». Также в топе-3 антирейтинга неудач Путина на посту президента — борьба с коррупцией и «обуздание» олигархов.

Телевизор и «телега»

Характер экономического развития при Путине телезрители оценивают скорее как его успех, в то время как пользователи телеграмм-каналов — скорее как неудачу (45%), защиту Путиным прав человека и демократию считают «неудачной» лишь 4% телезрителей и 15−17% пользователей телеграмм-каналов, социальных сетей, интернета.