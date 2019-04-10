Слезть с иглы дотаций: депутат предлагает пересмотреть налоги в пользу городов и районов Алтайского края

Во фракции «Справедливая Россия» решили, что с уходом экс-губернатора Александра Карлина и экс-министра финансов Владимира Притупова можно начать обсуждать тему изменения налогов и бюджетной системы в пользу городов и районов. Лидер фракции Александр Молотов рассказал altapress.ru, что готов запустить «широкую дискуссию» по темам НДФЛ, транспортного налога, курортного сбора и патентов.

«Паразитарный образ жизни»

Вся система, говорит Молотов, сформирована в середине 2000-х годов и по многим пунктам уже не актуальна. Появились и рекомендации федерального минфина, который настаивает на том, чтобы на местах стимулировали муниципалитеты к развитию.

Сейчас же ситуация перекошена, считает Молотов: краевой бюджет три последних года профицитен по исполнению. «А на уровне муниципалитетов все очень плохо», — говорит он.

Александр Молотов,

руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Федерация говорит: закрепите за муниципалитетами большие нормативы отчислений налогов, дайте им стимулы для развития экономики. А мы еще больше садим их на иглу дотаций. А это плохой инструмент, он лишь формирует у муниципалитетов паразитарный образ жизни.

Молотов говорит, что тем для обсуждения в этом направлении много. Фракция предлагает четыре.

Дома , деревня. СС0

1. Перераспределение НДФЛ: в пользу местных

Подоходный налог (13% с зарплаты) полностью остается в крае и сейчас это самый крупный источник налоговых доходов в регионе. Внутри он делится так: 80% на 20% - распределение между краем и городом и 60% на 40% — между краем и районами. Эсэры предлагают перераспределить отчисления в пользу муниципалитетов.

Александр Молотов,

руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Нам все время говорят: мы и так установили норматив больше, чем в других регионах. Но это же лукавство! Надо смотреть не процент относительно других регионов, а абсолютное наполнение бюджета. Да, где-то местный норматив отчисления меньше, но доход-то по факту получается выше, чем у нас.

Большегрузы разбили трассу. Волчихинский район , апрель 2019 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

2. Транспортный налог: за Rolls-Royce платить больше.

Ставки этого налога устанавливает регион. Эсэры считают, что нужно расширять основания для «обнуления» ставки некоторым категориям населения и одновременно повышать размер налога на роскошные авто.

Сейчас зачастую льгота в виде нулевой ставки предоставляется владельцам машин с мощностью двигателя меньше 100 лошадиных сил. Например, такое правило действует для многодетных семей. Сейчас в АКЗС собираются повысить льготную мощность до 150 л.с. Инициативу вносит «Единая Россия», которая раньше заблокировала аналогичные предложения «Справедливой России» и ЛДПР.

Но эсэры считают, что этой меры недостаточно.

Александр Молотов,

руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Да, дополнительные льготы нужны — и многодетным семьям, и пенсионерам. Нет сейчас автомобилей до 100 л. с. Это старые, экологически непригодные машины. Но нельзя разбалансировать систему. Надо одновременно увеличивать налог для мощных, дорогих авто. Я вот узнаю, что у нас один депутат купил Rolls-Royce за 20 млн рублей, а другой переработчик — Lamborghini Urus за 12 млн. Люди, способные купить такие авто, пусть и платят больший налог.

Эсэры также предлагают отрегулировать налогообложение водного транспорта.

Белокуриха. Туризм. Алтай. Настасья Коваленко

3. Курортный сбор: вреда больше , чем пользы

В «Справедливой России» утверждают: эксперимент провалился. Особенно ясно это стало после отчета Счетной палаты, которая изучила, почему денег собрали значительно меньше, чем прогнозировали, и кто уходит от его уплаты.

Эсэры предлагают либо совсем выйти из эксперимента, как Крым, который недавно заявил об этом, либо значительно расширить число людей, которые не должны его платить.

Александр Молотов,

руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Минусов от сбора больше, чем пользы. На администрирование уходит больше денег. И негатива очень много от туристов. Не те это деньги — 18 млн рублей в год, чтобы получать столько проблем.

Платежи , налоги. архив УФНС России по Алтайскому краю

4. Патентная система: задрали размер

Ее ввели в крае несколько лет назад, но она толком так и не прижилась. Во многих районах края нет ни одного предпринимателя, который бы перешел на патент.

Предполагалось, что мелкий предприниматель сможет купить патент, за который будет платить фиксированную, относительно небольшую сумму. Стоимость его зависит от величины населенного пункта, вида деятельности и размера так называемого потенциально возможного дохода, который определяют как раз региональные власти для каждой сферы. Но оказалось, что патент не освобождает от уплаты страховых взносов.

Молотов указывает и еще на одну проблему: слишком задран размер потенциально возможного дохода. «Это было сделано специально, чтобы не получить выпадающие доходы бюджета», — говорит Молотов.

В 2017 году краевые депутаты вносили поправки в закон, чтобы облегчить получение патента. Но больших результатов и это не дало.

Здание АКЗС. Олег Богданов

Кто будет обсуждать?

Справедливороссы хотят создать рабочую группу для обсуждения тем налогообложения в АКЗС. С соответствующим письмом к председателю АКЗС Александру Романенко обратился Молотов. Он надеется, что такую площадку создадут, поскольку потребность апгрейта налоговой системы в крае есть. А к участию планируют приглашать и экспертов, и чиновников, и местные власти.

В любом случае эсэры готовы такую дискуссию вести и даже подготовить пакет законодательных инициатив в Госдуму — оп тем вопросам, которые требуют федерального вмешательства.